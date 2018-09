Romina Rosas. La joven dirigente es actual concejal del departamento. Se apuntó para la Intendencia.

En el justicialismo caucetero vienen moviéndose de cara a las elecciones de 2019 con el objetivo de conseguir una figura que le dé pelea al intendente Julián Gil. En ese marco, ya hay tres jugadores que han manifestado su intención de competir por el máximo cargo municipal. En el lote hay dos exponentes de la vieja guardia, como los ex jefes comunales Emilio Mendoza y Juan Elizondo, mientras que la tercera es parte de la nueva camada: la concejal Romina Rosas. Los tres dirigentes sostuvieron, en mayor o menor medida, que las conversaciones apuntan a llegar a un consenso para que sea uno de ellos el que los represente, aunque todos dejaron abierta la puerta a competir en una interna de la que surja el candidato.

Juan Elizondo. El dos veces edil e intendente por dos periodos no descarta jugara en 2019.

El justicialismo caucetero sufrió un duro golpe en 2015 cuando cayó ante Gil, dado que históricamente ha venido conduciendo los destinos del departamento. Así, tras el remezón, está tratando de rearmarse. Pese a los escándalos desde el inicio de su gestión, el jefe comunal se está consolidando, al punto de que en el propio peronismo lo reconocen. Gil había adelantado que va por la reelección e inclusive abrió un partido propio, Unidos Triunfaremos (frase icónica del PJ). Algunos apuntan a que el intendente puede alinearse a las filas del oficialismo, pero Gil no atendió los llamados de este medio para despejar las dudas.

Emilio Mendoza. El exjefe comunal dio sus primeros pasos en 1983, en la Cámara de Diputados.



Pero en el escenario para competirle al actual intendente, el justicialismo busca sus propias figuras. Mendoza es un histórico del PJ y gobernó la comuna desde 1999 a 2007. Fundó su partido municipal Movimiento Popular del Este, con el que jugó las primarias del Frente Todos en 2015 y cayó ante Mariela Ginestar. Por lo bajo, fuentes del PJ dijeron que "el Emilio" no acompañó todo lo que debía a la entonces candidata para las generales. Por su parte, Elizondo sucedió a Mendoza y tras dos períodos, terminó su gestión desgastado, con bajos niveles de aceptación. En la actualidad encabeza el bloque justicialista del Concejo Deliberante. Por su parte, Rosas trabajó fuertemente en la campaña de 2015 para Ginestar y tras ese comicio logró un espacio en el cuerpo legislativo caucetero. Desde su banca es una férrea opositora a la gestión de Gil.



A la hora de las definiciones, Rosas anunció que quiere ser "la alternativa que le devuelva a los cauceteros el orgullo por el departamento", aunque destacó que "estamos dispuestos a acompañar al que esté mejor posicionado. La idea, en principio, es que haya consenso". Elizondo expresó que "no descarto nada, pero primero quiero que se llegue a un consenso. Si hay otro que garantice un triunfo, daré un paso al costado. Estamos trabajando por una unidad, pero sin descartar una interna".



Y Mendoza sostuvo que "lo más probable es que sí sea candidato. Por lo menos lo voy a intentar. Voy a ir por dentro del frente y del partido. Podemos llegar a un consenso, pero me encantan las internas". Los tres coincidieron en que el PJ debe recuperar Caucete y que "no podemos seguir sosteniendo a un gobierno para el intendente y su familia".



Fuentes del departamento señalaron que hace poco más de una semana se llevó a cabo una reunión entre los distintos socios del Frente Todos para comenzar a trabajar con la mira puesta en el año que viene. Según trascendió, participaron el presidente de la junta departamental del PJ, Daniel Rojas; la titular del bloquismo, Graciela Caselles, y referentes del partido del camionero Hugo Moyano en San Juan. Por el lado del peronismo estuvieron Elizondo y Rosas, pero a pesar de que fue invitado, Mendoza no asistió.