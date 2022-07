Los concejales opositores en Caucete, Emanuel Castro, Miguel Caselles y Paola Cepeda, respondieron y criticaron con dureza a Romina Rosas, luego de que la intendenta los cuestionara por no haber acompañado el proyecto para adherir a la ley de la emergencia provincial, norma que permite que las cuentas municipales no puedan ser embargadas frente a procesos judiciales. Así, la jefa comunal había apuntado a los ediles "por haber puesto en peligro las arcas del municipio". Ante las expresiones, los opositores indicaron que la iniciativa se trató sobre tablas, sin aportar información que indique la cantidad de juicios en los que la comuna está involucrada y que tampoco se aceptó a que fuese debatida en comisión.

Las declaraciones de Rosas se dieron en Radio Sarmiento, en el que había cuestionado el rol de los concejales al expresar que hubo "desconocimiento" y que "el grado de responsabilidad va más allá de las cuestiones políticas, de la oposición y del oficialismo. Institucionalmente, hay algo que cuidar, que son los fondos de los cauceteros". El Legislativo cuenta con siete ediles y Rosas tiene cuatro, por lo que necesitaba un voto más para declarar la emergencia.

El que respondió con dureza fue Emanuel Castro al indicar que "Rosas no está cumpliendo con una ordenanza sancionada en 2008, que establece que, para adherir a la emergencia provincial, el Ejecutivo municipal debe presentar un informe sobre todas las causas judiciales en las que la comuna es parte. Esto es, tipo de causa, carátula, juzgado que interviene, etapa procesal en la que se encuentra y el monto involucrado, si hay un acuerdo de pago y de cuotas". Según Castro, "el pedido de informe lo hicimos cuando buscaron sancionar la adhesión". Incluso, dijo que "solicitamos que el proyecto pase a comisión para dar tiempo a que se realice el informe y no quisieron". Así, expresó que "uno no puede sancionar algo a las apuradas, que perjudique a un proveedor, comerciante o vecino que está reclamando algo que se le debe". Además, expresó que "Rosas dice que no se aprobó el proyecto, pero no explica el por qué. No se acuerda que nosotros (los opositores) solicitamos algo que ella no quiso enviar".

En esa línea, Miguel Caselles publicó en sus redes: "Que fácil se hace culpar a la oposición de su inoperancia como líder". También se preguntó: "¿Por qué no nos enviaron la lista de acreedores del municipio? Pedido que se realizó en noviembre de 2021?". Además, dijo que "la oposición pone palos en la rueda... son ellos los que se quedaron sin combustible y no saben cómo llegar" (sic).

Por su parte, Paola Cepeda también usó las redes sociales al destacar que "es lamentable la postura de la Intendente, en acusar a la oposición de algo que solamente ella es culpable, ya que es la única que tiene la facultad de manejar las cuentas de las arcas municipales".

* CRITICA OFICIAL

Rosas cuestionó a los ediles opositores al indicar que “la gestión se ve en dificultad” porque “no quedan protegidas las arcas de la comuna”. Así, dijo que “el grado de responsabilidad va más allá de las cuestiones políticas, de la oposición y del oficialismo”.

* NÚMEROS

El Concejo Deliberante de Caucete cuenta con siete miembros, de los cuales, cuatro responden a Romina Rosas.

Para sancionar una ordenanza que declara la emergencia municipal, el oficialismo necesitaba de una mayoría calificada, es decir, cinco votos.