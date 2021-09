La escandalosa causa por el desvío de fondos de la Policía de San Juan, en la que tres personas fueron condenadas a través de un juicio abreviado, sigue en pie. Tras una nueva auditoría interna, las autoridades de la fuerza de seguridad detectaron que el millón de pesos por el que se disparó el expediente inicial no era el monto definitivo, ya que existieron desvíos de fondos anteriores, por lo que la suma total alcanza los 7 millones de pesos. Frente a ese faltante, Fiscalía de Estado, que encabeza Jorge Alvo, amplió la demanda civil para el recupero total de los recursos y asegurar que las cuentas estatales no se vean afectadas. En ese marco, trascendió que la Fiscalía que lleva adelante el caso penal ampliará la investigación y pondrá bajo la lupa a más personas que no pertenecen a la Policía y que habrían sido parte de las maniobras.

La presentación para el reintegro de los fondos recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo, que lidera Adriana Tettamanti, en donde está radicada la demanda inicial. Según indicaron las fuentes, Fiscalía de Estado apuntará contra todas las personas que estén y vayan a estar imputadas en la causa penal.

El escándalo se destapó el 15 de abril pasado, cuando personal del área Contable advirtió que algo no cerraba en una transferencia de 280.000 pesos que Oscar Vaneti (40), exjefe de Tesorería de la Fuerza, pretendía realizar a su secretaria, la cabo primero Carolina Tejada Montaño. Las tareas investigativas arrojaron que las maniobras delictivas comenzaron a realizarse desde diciembre pasado y, en ese lapso, acumuló poco más de un millón de pesos en desvíos, en la que también se vio beneficiada la policía María Ivana Olivares, esposa de Vaneti.

Con la nueva auditoría, se detectó que los movimientos comenzaron en junio de 2020 y que salieron de al menos cinco cuentas de la fuerza, por un monto que llega a los 7 millones de pesos, con nuevos involucrados que no son parte de la Policía.

En el ámbito penal, fuentes judiciales indicaron que el fiscal Iván Grassi ampliará la investigación esta semana. Así, explicaron que, además de Vaneti, condenado a 3 años de prisión efectiva como autor del delito de peculado, hay al menos dos civiles más que se habrían visto beneficiados con los giros. Además del extesorero, había sido condenada su esposa y Tejada Montaño, quienes recibieron 2 años y 6 meses en suspenso. Por los nuevos hechos, a Vaneti le podría caber otra imputación, por lo que podría recibir una nueva condena, indicaron las fuentes.