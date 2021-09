La escandalosa causa en la que miembros de la Policía desviaron unos 7 millones de pesos de las cuentas de la institución sumó un capítulo más. Desde Fiscalía confirmaron que, además de las tres personas que ya fueron condenadas, entre las que se encuentra el exjefe de Tesorería, Oscar Vaneti, hay otros tres uniformados que se habrían visto beneficiados con los movimientos irregulares. También hay un civil y los cuatro serán imputados en la audiencia de formalización de investigación, la cual se espera que hoy sea solicitada, indicaron fuentes judiciales. Una vez que la presentación fiscal sea realizada, es un hecho que los tres policías serán suspendidos de sus funciones mientras dure la investigación y que, de ser encontrados culpables, serán exonerados. Por su parte, Fiscalía de Estado, que encabeza Jorge Alvo, ya había iniciado el proceso, a través de la ampliación de la demanda civil, para el recupero total de los recursos y asegurar que las cuentas estatales no se vean afectadas.

Sobre los nuevos uniformados involucrados, el fiscal Iván Grassi, de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales, sólo se limitó a indicar que "hay tres funcionarios policiales más involucrados. Alguno de ellos habría prestado servicio en la oficina de Tesorería donde se desempeñaba Vaneti, mientras que los otros no". Sobre la persona que no pertenece a la Policía, sostuvo que "tiene lazos familiares con una de las personas implicadas". El funcionario no quiso brindar más detalles, ya que, según manifestó, "se debe llevar adelante la investigación con medidas que las vamos a solicitar ante el juez". Por otro lado, fuentes oficiales destacaron que uno de los policías se habría visto beneficiado con desembolsos que superan los 750 mil pesos, mientras que, el resto, estaría involucrado con valores menores. En el caso del civil, no trascendieron montos.

La causa se disparó en abril pasado cuando las autoridades de la Policía denunciaron ante la Justicia maniobras irregulares en las cuentas de la fuerza. Tras la formalización de la investigación, y en un juicio abreviado, el exjefe de Tesorería reconoció ser el autor de los movimientos y fue condenado a tres años de prisión efectiva por el delito de peculado. Junto a él cayó su mujer, la también policía María Ivana Olivares, y la cabo primero Carolina Tejada Montaño, quienes recibieron un castigo de dos años y medio de prisión en suspenso. En su momento, el análisis de las cuentas de la Policía había arrojado que Vaneti desvió recursos desde diciembre de 2020, pero una nueva auditoría, encarada por la institución, determinó que los movimientos comenzaron en junio del año pasado y que del millón de pesos inicial se llegó a los 7 millones de pesos.

Sobre la modalidad delictiva, Grassi dijo que, en principio, Vaneti "utilizó varias cuentas de la Policía no sólo para su beneficio y el de terceros, sino también para encubrir las transacciones que realizaba". Así, por los nuevos hechos, al extesorero le podría caber otra imputación, por lo que podría recibir una nueva condena, indicaron las fuentes.

La ampliación de la demanda civil por parte de Fiscalía de Estado, para el recupero de los montos sustraídos, se presentó la semana pasada en el Juzgado Contencioso Administrativo, que encabeza Adriana Tettamanti, en donde está radicada la causa inicial.

Según indicaron las fuentes, el organismo encargado de proteger el patrimonio de la provincia apuntará contra todas las personas que estén involucradas y vayan a estar imputadas en la causa penal.

Cuentas inhibidas

Por pedido de Fiscalía de Estado, la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, dictó una medida cautelar con la que inhibió los bienes registrables de las tres personas condenadas. La misma acción se aplicó para los fondos disponibles que Vaneti, Olivares y Tejada Montaño tenían en sus cuentas bancarias.