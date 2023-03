Este martes, en diálogo con el programa radial Demasiada Información, el diputado de Chimbas y aspirante a la intendencia de dicho departamento, Andrés Chanampa, habló sobre la pelea que se dará en las próximas elecciones por la variedad de candidatos que habrá y apuntó contra la campaña de Gramajo. Cabe destacar que el lunes pasado el mediodía, José Luis Gioja anunció que el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, lo acompañará en la fórmula por la subagrupación San Juan Vuelve, dentro del Frente San Juan por Todos.

"No veo mal que participen todos los que quieran porque esta ley permite eso. Creo que la oferta electoral va a estar muy buena", comenzó Chanampa y agregó que "siempre" se sintió con chances, por lo que es importante "dejar las subestimaciones de lado".

Consultado por la decisión que tomó Gramajo de jugar en las filas de Gioja, el legislador explicó: "A mi no me mueve el amperímetro pero hago dos lecturas que tienen que quedar claras: 1. todas las obras municipales son por el gobernador Uñac y 2. no quiero pensar que los recursos de los ciudadanos de Chimbas salen para una campaña provincial, porque sería una falta de respeto".

"Espero que no paguen la campaña provincial de Gramajo", repitió y sostuvo que si es necesaria una investigación al respecto "lo veremos en su momento, ahora estamos preocupados en nuestra propuesta y en sumar, porque estoy convencido que nos va a ir muy bien".