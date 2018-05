Reunión. En el Palacio de la Moneda, en Santiago, el gobernador Uñac mantuvo un encuentro con el subsecretario de Obras Públicas del país vecino, Lucas Palacios. El mandatario estuvo acompañado por su comitiva y por diputados de la región de Coquimbo.

La fugaz visita que el gobernador Sergio Uñac hizo ayer a Chile dio sus frutos. Logró reunirse con seis de los siete diputados nacionales representantes de Coquimbo y, con ellos, mantuvo dos encuentros clave: uno con el subsecretario de Obras Públicas de Chile, Lucas Palacios, y otro con Andrés Chadwick Piñera, jefe de Gabinete del presidente Sebastián Piñera, quien además es ministro del Interior del país trasandino. Así, el sanjuanino no sólo obtuvo un apoyo central de la nueva gestión chilena para la ejecución del Túnel de Agua Negra sino que además los del vecino país vieron con buenos ojos el ofrecimiento que le hizo al presidente Mauricio Macri para que la provincia, de hacer falta, cubra una fracción del porcentaje de costos adicionales que eventualmente puede tener la megaobra.



Ese excedente, que para el Túnel rondaría entre el 12 y el 25 por ciento del valor del proyecto, fue cuestionado por el gobierno de Cambiemos. El acuerdo es que Argentina debía hacerse cargo del 60 por ciento de los gastos adicionales de la obra, mientras que Chile, del 40 restante. Esa división surgió en base a la cantidad de trabajos a realizar a ambos lados de la cordillera. Nación entiende que el reparto por esos excedentes debe ser por partes iguales y eso derivó en otro estudio para así poder continuar con el proceso de licitación. Frente a ese escenario y para evitar una demora, el Ejecutivo local ofreció hacerse cargo del 10 por ciento de los eventuales sobrecostos para que de esa manera se cumpla la distribución del 50 por ciento entre ambos países. El objetivo fue despejar cualquier duda sobre la continuidad de la megaobra.



Desde el Gobierno sanjuanino se refirieron al apoyo logrado como "un bálsamo después de lo que se había generado a ambos lados de la cordillera". Es que habían surgido dudas frente al cambio de Gobierno trasandino y el planteo macrista. Si bien el gobierno de Macri hasta el momento no ha dado una respuesta sobre la propuesta local, Uñac manifestó que ahora "no debería haber ningún tipo de obstáculo. Nosotros no nos mostramos como espectadores y estamos aportando para evacuar las dudas que pueda haber".



En esa postura, el mandatario obtuvo el apoyo del gobierno trasandino a través de funcionarios clave, quienes ratificaron que el Túnel es una obra fundamental para el desarrollo de ambas regiones, que es la megaobra más importante de Latinoamérica y que además cuenta con financiamiento internacional por parte del BID.



Según indicó Uñac tras la reunión, "ambas autoridades (Chadwick y Palacios) han expresado la voluntad política de seguir trabajando en el túnel y de acelerar el proceso de licitación", tareas que implican llamar "inmediatamente" a la reunión de la Ebitan y así "culminar con el proceso de precalificación y seguir con la licitación". La fecha de la reunión podrá salir del encuentro que el comité de integración llevará adelante dentro de dos días (ver Destacado). El Gobernador estuvo acompañado por el senador Rubén Uñac, el diputado nacional Walberto Allende, el legislador presidente del bloque justicialista, Pablo García Nieto, el ministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, y el coordinador de Ebitan, Andrés Zini.

El Comité de Integración por el Túnel llevará a cabo un encuentro el jueves y el viernes en La Serena. Se espera que de la reunión, en la que participarán autoridades nacionales de ambos países, salga la fecha para que Ebitan dé a conocer los consorcios que siguen en carrera para la construcción del proyecto.

Financiamiento

La megaobra cuenta con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La entidad ya previó un crédito para ambos países de 1.500 millones de dólares. La obra es la parte central del corredor bioceánico que conecta Porto Alegre (Brasil) y Coquimbo (Chile).