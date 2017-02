“La decisión está tomada, por el Poder Judicial y por el Ejecutivo”. Esa fue la frase que se repitió en varias ocasiones en la reunión que ayer mantuvo la Corte de Justicia con el Foro de Abogados, por el traslado del proyecto de la Ciudad Judicial del edificio 9 de Julio al terreno de la ex Bodega Cavic.



Pese a la negativa recibida, desde el organismo que nuclea a los letrados de la provincia manifestaron que seguirán insistiendo para llegar a un propuesta “superadora y para no perjudicar la labor del profesional”.



Esa fue la conclusión del primer encuentro entre el máximo tribunal de Justicia de la provincia tuvo con distintas organizaciones que integran ese poder del Estado, ya que hoy también tiene previsto reunirse con el Colegio de Abogados y el Colegio de Magistrados, mientras que mañana lo hará con la Unión Judicial.



El Foro de Abogados llegó a la convocatoria con una idea muy clara, exponer la negativa que manifestaron los letrados sanjuaninos a la realización de la Ciudad Judicial en el terreno de calle Tucumán y Benavídez y si bien sus planteos fueron escuchados, recibieron a cambio un no rotundo por parte del máximo tribunal.



Los representantes de los abogados expusieron varias opciones que tenían en carpeta para reutilizar el gigante de cemento de avenida Ignacio de la Roza entre Jujuy y Aberastain, como usar el estacionamiento contiguo o tirar y hacer una nueva estructura donde hoy está el edificio, pero todas las propuestas fueron rechazadas categóricamente tanto por el presidente de la Corte, Medina Palá, como por sus pares Guillermo De Sanctis y Abel Soria Vega.



Según explicó el presidente del Foro, Alfredo Mergó, tras el encuentro “el colega está en desacuerdo con el lugar que se ha elegido. La Corte nos ha manifestado que la decisión está tomada y los motivos que esgrimen son los estudios realizados en el edificio 9 de Julio. Vamos a insistir porque creemos que podemos llegar a una idea superadora”.



Por su parte, Medina Palá aclaró que “les explicamos todo de por qué la elección de la ex Cavic y definimos que los vamos a convocar cuando cerremos el programa de necesidades para el nuevo edificio, pero la decisión está tomada”.