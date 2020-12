Mientras se encuentra aislada en su casa por haber dado positivo de coronavirus, la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, se mostró en la misma sintonía de su par de Gobierno, Fabiola Aubone, en relación al caso de supuesta violencia de género entre Eduardo Cáceres y Gimena Martinazzo.

En diálogo con el programa Demasiada Información (@demasiadainfosj), de Radio Sarmiento, la funcionaria sostuvo que "es un tema que surge todo el tiempo y es inmportante aclarar que no importa el partido político ni la profesión porque tenemos que acompañarnos igual. Cuando hay violencia no hay justificación y no hay una respuesta para dar".

A continuación, Grynszpan expresó que "me solidarizo con Gimena Martinazzo y con cualquier mujer que sea víctima de violencia de género. Por supuesto que se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias, pero debe haber tolerancia cero. No se puede permitir y tiene que haber respuestas inmediatas a este tema. Si se acredita que hubo violencia, hay que tomar cartas en el asunto".

Por último, destacó la "valentia" de Martinazzo de haber sacado a la luz el tema. "No es fácil poder hablar, más aún sabiendo la repercusion mediatica y con hijos de por medio. Pero eso es lo que tienen que hacer todas las mujeres, aunque a veces estén muy solas".