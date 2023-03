Luego de haber anunciado su candidatura a intendente de la Capital, Rodolfo Colombo, habló en Demasiada Información sobre la situación que envuelve al Frente Cambia San Juan y su opinión acerca de la gestión de Emilio Baistrocci en la Ciudad de San Juan.

En el comienzo, aseguró que encara esta candidatura como "un volver a empezar" porque "sabemos cómo y qué hacer con Capital. "Hay que ser respetuoso con el vecino y decidirá el 14 de mayo. La realidad es que nos enfrentamos a más de 16 años de peronismo en Capital", destacó.

También se refirió a las postulaciones en Capital dentro del Frente y lamentó "que Dignidad Ciudadana no haya puesto candidato a intendente". Pero advirtió que sabe que se le dio su espacio.

Finalmente, opinó sobre la gestión de Baistrocci y apuntó a dos temas que mejoraría: "No hay planificación. Nosotros siempre levantamos la mano para hacer obras, nunca le pusimos trabas para eso pero se hacen cosas ahora y no se mantienen en el tiempo". "Otro es bajar el costo político. Tenemos que revisar planta, contratados y becados y estamos a no hacer controles; es plata de los vecinos y hay que rendir cuentas", sentenció.