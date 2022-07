Es uno de los referentes de Juntos por el Cambio (JxC) y no tuvo ningún problema en hablar de sus colegas dirigentes. Así, Rodolfo Colombo, líder de Actuar, resaltó que "la mejor fórmula hoy es (Marcelo) Orrego-(Fabián) Martín" para la Gobernación. No fue lo único, ya que sostuvo que el senador Roberto Basualdo "tiene que seguir en política", luego de que este señalara que no va a ser candidato por ningún cargo. Asimismo, indicó que la presencia de Eduardo Cáceres, del Pro, "le sirve" al frente, luego de que una fiscal pidiera su sobreseimiento tras ser investigado como presunto autor de las lesiones a Gimena Martinazzo. Además, lanzó críticas al Gobierno provincial y a la gestión capitalina, distrito en el que tiene su mayor base.

Colombo es el primero de los dirigentes que revela su preferencia por una dupla y lo hizo en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento. "Es una fórmula hermosa, con potencia", destacó de Orrego y Martín. "Tienen experiencia de gestión demostrada. A nivel provincial, son los más reconocidos del espacio", remarcó. Aunque es la primera vez que un referente lo dice, hay seguidores de la coalición opositora que se ilusionan con una lista encabezada por los dos conductores de Producción y Trabajo. Martín le había dicho a este medio que "tengo posibilidades de ser candidato a Gobernador", pero en JxC reconocen que el de mayor instalación y reconocimiento hasta en la alianza nacional es Orrego. Así, Colombo expresó que "el consenso natural" lo tiene el actual diputado nacional, quien tiene "las mayores posibilidades de ser Gobernador". A Basualdo le reconoció que "es un hombre conciliador y su palabra es importante", aunque aclaró que una candidatura dependerá de él. De Cáceres indicó que "tiene un valor muy importante, que es su vínculo con el Pro nacional. No podemos desconocer su experiencia y no estamos para proscribir a nadie. Habrá que ver si quiere volver".

"Actuar tendrá su candidato en Capital. Se verá si soy yo por ser el que está más instalado".

Por otro lado, pegó a la gestión uñaquista con el kirchnerismo al señalar que "vemos un país sin rumbo y eso repercute en los socios del kirchnerismo en las provincias. Se tienen que hacer cargo. Los legisladores del Frente de Todos respaldan al kirchnerismo y sus políticas". Además, dijo que "hay algo que no cierra cuando priorizás el deporte y la Fiesta del Sol en una época como la que estamos viviendo". Sobre la gestión de Emilio Baistrocchi, expresó que "no estamos en una ciudad planificada. Tengo plata, improviso y hago el parche de la Central (por la pavimentación de un tramo céntrico). Dijo que lo vecinos viven en barrios "que no los ven cambiar hace 20 años" y que ha habido tasas de entre el 300 y 400 por ciento de aumento. De su futuro, evitó hablar de candidaturas.