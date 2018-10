La Dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de la Producción informó que a partir de mañana se procederá a realizar aplicaciones aéreas con insecticidas sobre cultivos de vid ubicados en 9 de Julio, en el marco de la lucha contra la Lobesia botrana. Los horarios de los vuelos estarán sujetos a las condiciones meteorológicas, pero se planifica que serán desde las 6.30 hasta las 20.



El tratamientos aérea implicará la utilización de un producto específico registrado y autorizado por Senasa, que es amigable con el ambiente y que responde a la categoría toxicológica más baja, clasificado como "virtualmente no tóxico para abejas".



No obstante, a pesar de su inocuidad, no se realizarán tratamientos a 250 metros de escuelas; hospitales o centros de salud; centros urbanos; cultivos orgánicos; granjas; feedlot; fuentes de agua; canales de riego, para aumentar la seguridad de la aplicación.