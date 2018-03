Dupla. Juan Carlos Gioja no puede buscar la reelección, ya que cumplió dos períodos al frente del municipio rawsino. El exgobernador José Luis Gioja no descartó competir en el departamento.

Si bien las elecciones 2019 se ven como un horizonte aún lejano, lo cierto es que en los departamentos en los que los intendentes no pueden repetir, dado que van por su segundo período, ya suenan nombres de posibles candidatos. Y en cuatro de ellos, los que circulan, a través de voces oficiales y extraoficiales, son familiares de los actuales jefes comunales. En tres casos son hermanos: el diputado Juan José Orrego en Santa Lucía, el exgobernador José Luis Gioja en Rawson y Alejandro Castro en Angaco. El cuarto es Gabriel Abarca, hijo de Juan Carlos, mandamás de Albardón. Por ahora sus nombres sobrevuelan en el ambiente político y las definiciones llegarán luego de sondeos, negociaciones y acuerdos de cara a la recta final.



La sucesión en cualquier gobierno es un tema crucial. El líder de un proyecto político apuesta a que lo reemplace un hombre de su extrema confianza para garantizar la continuidad del mismo. En muchos casos, el elegido es un familiar directo. Y también se da que el pariente, por peso propio y trabajo territorial, conquista su propio espacio. Sea cual fuere, el caudal de votos que obtenga le da legitimidad. En los distritos ha habido casos de duplas exitosas y otras que no lo fueron tanto.

En el contexto de los 19 departamentos, hay 14 en los que los intendentes pueden buscar su reelección. De esa manera, en cinco se desatará la puja por ser el postulante que tenga la bendición oficial. En Santa Lucía, el que está en lista para anotarse por el lugar del basualdista Marcelo Orrego es su hermano Juan José. Este último es diputado provincial y comandó el Concejo Deliberante en la primera gestión de su hermano. El jefe comunal viene asegurando que están concentrados en el gobierno municipal y que aún no se habla de candidaturas, pero lo cierto es que el tema está instalado.



En tierras rawsinas, Juan Carlos Gioja debe dejar la conducción y circuló la versión de que el exgobernador podría desembarcar en la Intendencia. Este manifestó que "hay compañeros que están metidos más en el departamento", aunque reconoció que "siempre lo analizo" y que "no descarto y no dejo de descartar nada".



El otro que no desechó la posibilidad de que un familiar sea de la partida eleccionaria fue el intendente de Angaco, José Castro. Ante la consulta, tampoco descartó que su hermano Alejandro compita en los comicios.



Por el lado de Albardón, fuentes del peronismo provincial y desde el departamento indicaron que apareció el nombre de Gabriel Abarca como posible postulante. El joven es corredor de rally e hijo del intendente Juan Carlos Abarca. El jefe comunal ha venido alternando el mando con su esposa, Cristina López, quien el año pasado fue electa senadora.



El otro distrito en el que el intendente no puede repetir es Pocito, aunque no suena que el eventual candidato que vaya en lugar de Fabián Aballay sea un familiar directo.

Duplas de familiares

En Iglesia, el bloquismo, socio del PJ en el frente oficial, tiene banca. Mauro Marinero llegó a la conducción del departamento en 2007, repitió en 2011 y le dejó la posta a su hermano Marcelo, quien triunfó en 2015. Luego de las legislativas del año pasado, este último manifestó que "estamos trabajando para tener otro período, pero eso lo definirá la sociedad".



En 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano cumplió dos periodos (2003 - 2007 y 2007 - 2011), para dejarle el sillón municipal a su hermano Rolando. Sin embargo, tras críticas a su gestión, este sólo estuvo a cargo de la comuna un mandato y Juan Carlos recuperó el timón del departamento.



En 2011, Francisco Porra había cumplido sus dos mandatos al frente de Zonda e impulsó a su esposa Teresita Infante como su reemplazante. La mujer perdió la contienda frente al entonces basualdista César Monla. En el PJ zondino hubo malestar por la designación de la esposa del entonces jefe comunal.



Elecciones



Ante la firme posibilidad de que la gestión uñaquista despegue las elecciones provinciales de las nacionales y, por lo tanto, las adelante, en algunas comunas y partidos políticos ya están pensando en instalar figuras. En ese escenario, apuntan a ganar tiempo y que los eventuales candidatos sean visibles ante la gente.

Para repetir

14 Son los intendentes que pueden buscar la reelección en 2019 debido a que llevan un solo mandato en sus departamentos.