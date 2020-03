A 71 días del cierre de listas para las elecciones del 10 de junio en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), hasta el momento hay cinco candidatos al Rectorado: Mónica Coca, Jorge Cocinero, Rosa Garbarino, Roberto Gómez y Emilio Fernández. Salvo la primera, el resto se encuentra en la danza de elegir al compañero de fórmula o de resguardarlo frente a tironeos y darlo a conocer en el momento que consideren justo. Hay nombres que suenan con fuerza y versiones de todo tipo en una campaña con movimientos y reacomodamientos para definir al sucesor de Oscar Nasisi. No es lo único, ya que se pondrán en juego las conducciones de los Decanatos de las Facultades, en los que hay postulantes lanzados y otros que vienen asomando.

Una vez definida la figura que competirá por el máximo cargo de la casa de altos estudios, la persona que completará la dupla suele salir de un lugar de peso para distribuir los espacios de poder. De cara a esta contienda, los principales candidatos a rector han puesto la mira en personas que provienen de la Facultad de Ingeniería, unidad académica que ha venido poniendo los conductores de la UNSJ, como Tulio Del Bono, Benjamín Kuchen y el propio Nasisi. Coca, la actual número dos de la institución, competirá por el primer lugar y fue la primera en elegir a un compañero de Ingeniería: el decano de dicha facultad, Tadeo Berenguer.

Por su parte, la titular de Filosofía, Rosa Garbarino, también se anotó por el sillón del Rectorado y viene manteniendo bajo llave a su coequiper. Sin embargo, fuentes universitarias señalaron que el que suena con fuerza es el ingeniero Ricardo Romarión.

Por el lado del arquitecto Jorge Cocinero, secretario de Obras de la UNSJ, había trascendido que iría con el ingeniero Javier Morandi, pero el postulante a rector no lo confirmó ni lo descartó. No obstante, las fuentes señalaron que tal candidatura se habría desinflado debido a que buena parte del grupo que apoya a Cocinero habría mudado su respaldo a Roberto Gómez, decano de Arquitectura, quien se lanzó para el Rectorado y cuenta con el explícito acompañamiento de Nasisi. En el caso de Gómez, circuló que el actual rector podría secundarlo como vice, pero este lo negó. Así las cosas, aún no aparece un compañero de fórmula del titular de Arquitectura. El último de la grilla es Fernández, quien no ha confirmado a su postulante a vicerrector.

Por otro lado, el escenario en las facultades también va tomando calor. En Ciencas Sociales, Raúl García va por la reelección y suena como posible contendiente Marcelo Lucero, director del departamento de Trabajo Social. En Ingeniería ya está en carrera Mario Fernández, actual vicedecano. El otro que se lanzó es Miguel Garcés, jefe del Departamento de Física, y las fuentes sumaron como probables contendientes a Osvaldo Estevez, del Departamento de Agrimensura, y Walter Melián, excandidato a decano. En Arquitectura se anotó Alejandro Álvarez, secretario de Extensión, y Carlos Herrera. En Exactas, Rodolfo Bloch al final irá por la reelección. Por el lado de Filosofía va Miriam Arrabal, actual vicedecana, mientras que en la Escuela de Ciencias de la Salud suenan Ana Naranjo (actual directora) y Marcelo Chancay.

Los otros puestos en juego

Este año se llevará a cabo una renovación masiva de los cargos de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Además de los puestos de rector y vice y decanos y vicedecanos, también se elegirán a los integrantes del Consejo Superior, el máximo órgano deliberativo de la casa de altos estudios. Además, los distintos estamentos definirán a los miembros de los Consejos Directivos de las cinco facultades y de la Escuela de Ciencias de la Salud.

Por el lado de los estudiantes, estos elegirán a la conducción de la Federación Universitaria de San Juan, el órgano de mayor peso en la representación y defensa de los alumnos. El control de la Federación está en poder del frente Vamos UNSJ, que en su momento integró a agrupaciones como Creando e Ideas, ambas cercanas al peronismo giojista. Su presidenta es Florencia Ficardi.

Los alumnos también definirán a las autoridades de los Centros de Estudiantes de cada una de las cinco facultades y de la Escuela de Ciencias de la Salud. El centro representa el primer eslabón de reclamo y ayuda a los alumnos, que suelen buscar becas (para fotocopias, por ejemplo) y asesoramiento ante problemas con docentes.



Calendario

El 14 de mayo se publicarán los padrones definitivos. En la UNSJ votan los docentes, el personal no docente, los alumnos y los graduados. El 18 de mayor es el cierre de la presentación de listas. El 10 de junio es la elección y el 18 un eventual balotaje.



Incorporación

En octubre de 2019, la Escuela de Ciencias de la Salud quedó incorporada en los comicios de este año. Así, sus integrantes elegirán a su director y su vice, más ocho miembros del Consejo Directivo. También habrá un representante en el Consejo Superior.