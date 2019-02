Dupla. Graciela Caselles, presidente del Comité, y Luis Rueda (al extremo derecho), titular de la Convención, han encarado las negociaciones con Uñac por lugares para el bloquismo.

Si bien el mensaje del gobernador Sergio Uñac, líder del frente Todos, ha sido que las internas en los ocho departamentos no sean sangrientas, cada precandidato va a hacer todo lo posible para ganar. Y ahí empiezan a tallar los apoyos. En la coalición, el partido de mayor peso es el PJ y el bloquismo es su principal aliado, dado que conserva cierta cuota de poder por historia y presencia y movilización en los 19 distritos. Por eso, es un socio que en la mayoría de los casos ha sido tenido en cuenta, al punto de conseguir lugares con chances en las listas de concejales de los postulantes a la Intendencia. En otros, directamente encabeza propuestas para llegar a la conducción municipal. En ese marco, el posicionamiento de la cúpula provincial y de cada departamento para uno u otro jugador en las primarias no será menor, ya que cada ficha que se ponga puede sumar votos que en el conteo final resulte clave. Los movimientos fueron timoneados por la presidente del Comité, Graciela Caselles, y el titular de la Convención, Luis Rueda, quienes en ocasiones actuaron en tándem y en otras, con diferencias que revelan una incipiente puja interna, dijeron fuentes calificadas.



El intendente Franco Aranda va por la reelección y se medirá con el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi. El bloquismo apoya al funcionario uñaquista, que lleva como candidato a concejal en tercer término a Alfredo Nardi. Este fue impulsado para ese lugar por Rueda, mientras que Caselles postulaba a Alfredo Godoy. La pulseada la ganó el titular de la Convención, ya que Godoy terminó en el séptimo lugar, destacaron.



Es otra de las internas picantes, en la que el bloquismo puso fichas en los lugares de concejales en las dos listas. Por la Intendencia va el uñaquista Pablo García Nieto, quien lleva a Raúl Barraza como edil en séptimo lugar, un joven ligado a Rueda y que también tuvo el OK de Caselles. El aparato municipal que comanda Juan Carlos Gioja, que no puede repetir, colocó a Rubén García como sucesor. Entre sus precandidatos para el Concejo Deliberante está Rubén Rodríguez en la quinta posición, presidente del Comité bloquista rawsino y que además no tiene buenas migas con García Nieto.



En la lista que encabeza Marcelo Delgado para la jefatura comunal, aparece Walter Vázquez en tercer término y Rosana Mercado en el noveno. El primero está ligado a Rueda y la segunda es de confianza de Caselles. Por figuras, el corazoncito del partido recae en este espacio. Por el lado de la agrupación del justicialista Raúl Alonso, el elegido es Daniel Ibáñez, que va en el tercer puesto de los concejales, mientras que en el sector de Ruperto Godoy aparece Vanesa Vargas en el segundo casillero.



Como el partido no consiguió lugares expectantes en las listas de las justicialistas Romina Rosas y Sonia Recabarren, tanto Caselles como Rueda acordaron con Emilio Mendoza el tercer lugar para Alejandro Salvatierra, por lo que el apoyo partidario estará con el exintendente.



En Iglesia, el bloquista Marcelo Marinero va por la reelección y Jorge Espejo lo enfrentará con un partido municipal. Caselles tiene excelente vínculo con los Marinero mientras que Rueda es más cercano al segundo. En Zonda es claro que el respaldo estará en el bloquista Miguel Atampiz, quien quiere seguir en el sillón comunal, en la interna contra el peronista Oscar Villalobos. En Angaco, el visto bueno es para el candidato a legislador Héctor Pezé, pero se verá si surge algún apoyo para Carlos Maza Pezé, quien se abrió y juega en el frente San Juan Primero. En 9 de Julio no tienen candidatos en ninguna lista, por lo que no habrá un apoyo formal por ninguna de ellas.

Los diputados



El bloquismo tiene hoy tres bancas departamentales y una proporcional. Tras las negociaciones, conservará los mismos espacios. Por los legisladores de distrito, Andrés Chanampa busca repetir por Chimbas, al igual que Edgardo Sancassani por Zonda. Héctor Pezé va por el puesto de diputado por Angaco, en reemplazo de su sobrino Carlos Maza Pezé. El candidato como legislador proporcional es Mauro Marinero, quien apuntará a repetir el escaño.

Detalles

Acuerdo

El bloquismo repitió por séptima vez el acuerdo electoral con el partido justicialista. La primera vez fue en 2007, luego de que la fuerza que fundó Cantoni perdiera la elección provincial de 2003 y quedara relegada en ese entonces en el tercer lugar.

Banca nacional

En el acuerdo con el peronismo, el bloquismo viene consiguiendo el segundo lugar en la lista de diputados nacionales. Como el espacio es para una mujer, siempre ha quedado reservado para Graciela Caselles, quien va por su tercer mandato.