Habrá que esperar el escrutinio definitivo para saber a ciencia cierta la conformación de los 19 Concejo Deliberante. Y hay un primer dato que llamó la atención. En Caucete fue electo un concejal que tiene apenas 21 años que, a la postre, podría ser el más joven de la provincia.

Se trata de Ramiro Fernández Farran que integraba la lista de ediles en la candidatura a intendente de Iván Kadi, de Unidos por San Juan.

En un contacto telefónico con el programa Demasiada Información, el joven dirigente contó algunos detalles de cómo llegó a la política partidaria y sus expectativas ahora que llegó a un cargo tan relevante con tan poca edad.

Aseguró que no viene de una familia relacionada con la política, pero que él milita desde los 16 años en la UCR, siendo por estos días vicepresidente de la juventud radical del departamento.

“Siempre me involucré, en el colegio Cristo Rey, en mi barrio y un club de futsal, me gusta cambiar las cosas que me rodean”, explicó Fernández Farran.

Contó que siendo adolescente le mandaba mensajes a los intendentes trasladándole sus inquietudes: ”Les decía que mejoren esto o el otro, y no me respondían”.

El joven es oriundo del barrio Justo P. Castro I, trabaja con sus padres en un comercio y en un emprendimiento personal que lo ocupa “de lunes a sábado y algunos domingos”, dijo.

El cuerpo legislativo que integrará desde el 10 de diciembre tendrá 5 ediles peronistas y 2 de Unidos por San Juan.

Dijo que no le teme que a esa disparidad y que no cree que será ninguneada su opinión por la edad.

En cuanto a sus ideas, le cuestionó a la actual intendenta Romina Rosas “la falta de coordinación de las obras” y lo ejemplificó: “A veces se pavimenta y luego se rompe para arreglar”.

Apuntó que buena parte de su tarea será ayudar a los jóvenes para que tengan más oportunidad como aquellos que viven lejos y estudiar es un problema. Quiere, también, que se involucren más los adolescentes en los centros de estudiantes en las escuelas –“quiero que haya uno en cada escuela”- para que puedan debatir y crear propuestas