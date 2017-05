Agentes fiscales con presencia permanente en las comisarías y con recorridas por las distintas zonas de la provincia para que el proceso de flagrancia sea lo más ágil posible. Tendrán la obligación de comunicar al instante los hechos que encuadren en la nueva normativa, delincuentes que sean sorprendidos con las manos en la masa, pero además serán las personas más importantes, junto con la Policía, para llevar adelante la investigación de los casos.



Son un total de 12 ayudantes fiscales que se distribuirán territorialmente en tres zonas y que tendrán funciones las 24 horas del día. Eso es lo tiene pensado el Ministerio Público Fiscal para la puesta en marcha del sistema de Flagrancia y si bien quedan algunos detalles por definir, todo va encaminado a que ese sea el grado de aplicación de la normativa.



En ese sentido, ayer hubo una reunión clave entre el jefe de los Fiscales de la provincia, Eduardo Quatroppani, y el Jefe de Policía, Luis Martínez. En ese encuentro la Fiscal General de la Corte le presentó un posible esquema de cómo será la presencia de los nuevos funcionarios en las tres áreas que se ha dividido la provincia: Regional Capital, Regional Noroeste y Regional Sur, recordando que, según lo indica la ley, la segunda circunscripción judicial: Jáchal e Iglesia, no tendrá el sistema (ver infografía).



En cada una las zonas de influencia habrá cuatro ayudantes de fiscales que tendrán una comisaría como sede central, pero que a su vez irán recorriendo las dependencias policiales. Además, si el hecho delictivo lo amerita, se dirigirán hasta el lugar junto con la Policía, para preservar las evidencias y las pruebas.



Según se pudo conocer, el objetivo es que trabajen por turnos semanales, tres de ellos con presencia desde las 7 hasta las 21 y el restante con el turno de la noche, de 21 a 7 de la mañana. Los turnos irán rotando todas las semanas.



Los procesos que inicien cada uno de los ayudantes serán comunicados inmediatamente a los fiscales de flagrancia que tendrán su lugar en el edificio de Fiscalía, por calle Rivadavia antes de Casero, donde constituirán las Unidades Fiscales (UFI). En total, son cuatro nuevos miembros que, una vez que sean designados por la Cámara de Diputados de las ternas que conforme el Consejo de la Magistratura y que sea aprobado el mecanismo de participación de los mismos, tendrán la función de instruir a los ayudantes, llevar adelante las actuaciones en las investigaciones y participar de los debates en cada uno de los casos delictivos encuadrado en el delito de flagrancia.



Un punto clave que dispondrá el nuevo sistema es que los fiscales de ese fuero no serán los únicos que estarán abocados a ese tipo de delitos, ya que los fiscales Correccionales y de Instrucción que hoy son parte de la Justicia tendrán participación como coordinadores, supervisando las tareas de los nuevos miembros.

Sobre los cambios, el fiscal General, Eduardo Quattropani, opinó que “será un cambio radical. Hoy un Juez está de turno 30 días y recibe todas las causas en la provincia, algo inviable para el servicio de justicia”.



Las claves de Flagrancia



Aplicación de la ley



El proceso de flagrancia es aplicable cuando se aprehende a un sospechoso en la comisión o tentativa de un delito, cuya escala penal máxima prevista no supera los 15 años de prisión. Dentro de los delitos está incluido el hurto simple. Quedan excluidos los casos con penas menores a 3 años.



Audiencia judicial



Efectuada la aprehensión, el personal policial deberá dar aviso, en forma inmediata y sin dilación, al fiscal de turno y pondrá al presunto delincuente a disposición de la Justicia. El fiscal tendrá un plazo máximo de 48 horas para dar inicio al expediente y presentar una audiencia al juez.



Indagatoria



Previa solicitud a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), el imputado se presentará ante el juez con su abogado o con un defensor oficial. En dicha audiencia, al detenido se le tomará declaración indagatoria. El juez determinará si se trata o no de un caso de Flagrancia.



Víctimas y menores



Las víctimas tiene el derecho de participar como querellantes en las causas, haciendo el pedido formal ante el fiscal antes de que se inicie la audiencia. El proceso de flagrancia no se aplica a los menores de 18 años. Si en un hecho se aprehende a un mayor, el proceso sólo se le aplica a este.



Finalización



En la audiencia de presentación se ofrecerán las pruebas a rendirse en el debate final. El plazo para el juicio no excederá en ningún caso los diez días hábiles desde que se produjo la aprehensión del presunto delincuente. El juez dictará sentencia que podrá ser recurrible ante un tribunal.