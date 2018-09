El Gobierno nacional tomó una decisión clave para desarticular un posible enfrentamiento con gobernadores y e intendentes del país: creó el "Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios" para compensar el eliminado Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo de la Soja. El plan cuenta con recursos para distribuir entre las provincias por 4.125 millones de pesos, en cuatro pagos iguales, desde este mes hasta fin de año. Según los cálculos oficiales, a San Juan llegarán 144.787.500 pesos, de los cuales, a las comunas les toca 72 millones, ya que el reparto ahora es en partes iguales.



El Fondo de la Soja fue eliminado por la Nación el 14 de agosto de manera intempestiva y sin previa notificación a las jurisdicciones. La movida había generado preocupación principalmente en los intendentes, porque ya tenían obras encaradas, presupuestadas e iniciadas, que iban a ser afrontadas con el dinero que iban a percibir por el fondo sojero, una fuente económica importante para aquellos que no cuentan con fuentes de generación de recursos. El fondo sojero fue creado en 2009 como un mecanismo para distribuir entre todas las provincias el 30 por ciento de los derechos de exportaciones de la oleaginosa. De ese total, el 70 por ciento iban para las arcas provinciales, mientras que el resto recaía en las comunas de manera automática. El fondo tenía un destino específico, obras de infraestructura, por lo que representaba un aporte clave para los municipios. Con dichos fondos podían hacer trabajos para mostrar gestión ante los vecinos.



Según el presupuesto nacional de este año, los municipios tenían previsto recibir 250.920.000 pesos. Pero como la Nación le dio de baja al reparto en agosto, sólo llegaron 157.632.269 pesos, por lo que quedaron unos 93 millones en rojo. Ante ese faltante, los intendentes pusieron el grito en el cielo porque no iban a poder cancelar obras iniciadas. Incluso hubo un reclamo generalizado de los jefes comunales nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), con apoyo de los gobernadores y de los legisladores nacionales que representan esos distritos. Estos últimos, nucleados en el bloque Argentina Federal, más el kirchnerismo, fueron los que buscaron ayer llevar adelante una sesión especial en el Congreso con el objetivo de dar de baja al decreto que eliminó el Fondo de la Soja. Antes de la sesión, el macrismo comunicó la creación del programa, por lo que la sesión fue desactivada. A nivel local la medida fue anunciada por el diputado Walberto Allende.



Con el nuevo plan, a los municipios les llegarán 72.393.750 pesos en compensación por la baja del fondo sojero (Ver Infografía), 20.893.981 pesos menos de los que tendrían que haber recibido originalmente. Según el decreto, el objetivo es "permitir que las jurisdicciones y especialmente los municipios afronten los compromisos asumidos con recursos transferidos por la Nación".



Tras el anuncio, tanto el intendente de la Capital, Franco Aranda; su par de Pocito, Fabio Aballay; el de Rawson, Juan Carlos Gioja, y Marcelo Orrego, de Santa Lucía, coincidieron que "no es lo ideal", pero servirá para finalizar o iniciar obras que habían sido dadas de baja.

El pago de los recursos será en cuatro cuotas iguales. Desde septiembre a diciembre.

Monto por mes

18 Esa es la cantidad de millones de pesos que los municipios recibirán por mes hasta finalizar 2018. Para el año que viene no está previsto más aportes de compensación.

"Nos parece bien. Es un alivio. Nos hubiese gustado tener todos los fondos de 2018". ROBERTO GATTONI -&nb sp;Ministro de Hacienda

Distribución

El mecanismo de reparto del Fondo de la Soja entre las comunas es similar al que se aplica en el viejo esquema de coparticipación. La diferencia consiste en que los fondos no pueden ser utilizados para gasto corriente (pagar sueldos) si no que tienen un destino específico: la ejecución de obras de infraestructura.

Fondos percibidos

525 Millones de pesos son los que hasta agosto llegaron a San Juan por el Fondo Federal Solidario. Por ley, el 70 por ciento queda en las arcas provinciales. El resto va a los municipios.



Obras municipales



Si bien cada comuna decide qué trabajos ejecutar con los fondos, la mayoría apunta a obras de iluminación, cordón-cuneta y pistas de salud en las plazas. También hay pavimentación, pero en conjunto con el Ejecutivo a través del Plan Provincial 2.000 cuadras. El Gobierno aporta el 80 por ciento y las comunas el 20 restante.