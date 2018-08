Poco movimiento. Si bien hay docentes que han decidido dictar clases, las facultades de la UNSJ tienen una escasa actividad. Ese es el caso de la Faculta de Filosofía, Humanidades y Artes.



Con las medidas de fuerza sin asistencia a los lugares de trabajo, que está llevando adelante el gremio docente más representativo de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Adicus, la casa de altos estudios acumulará este viernes 32 días sin actividad. Si bien representa poco más de un mes sin clases en lo que va del año, la vicerrectora de la institución Mónica Coca indicó que los contenidos esenciales en las aulas están garantizados, aunque no pudo asegurarlos si el gremio acumula más jornadas de paro en el futuro. El gremio decidirá si mantiene el paro el viernes, aunque no descartan modificar la metodología de lucha para que no haya vaciamiento de las aulas.



El reclamo que encara Adicus es por la falta de un acuerdo paritario con el Gobierno nacional y en esa movida están alineados los demás gremios universitarios como Sidunsj y UDA, aunque con menor incidencia en el dictado de clases. Quienes también apoyan la protesta universitaria son las autoridades de la UNSJ, ya que entienden que la administración macrista está recortando fondos a las universidades nacionales, incluso en San Juan, con la demora en el envío de recursos y la no actualización del presupuesto universitario. Las medidas de fuerza encaradas en conjunto entre docentes, no docentes, alumnos y la cúpula universitaria comenzó a principio de mes con la conformación de una mesa de diálogo, órgano que ya llevó adelante una marcha multitudinaria y ha previsto para hoy una segunda jornada de protesta en las calles sanjuaninas (Ver recuadro).



Según Adicus, con los días de paro acumulados durante esta semana (32), la UNSJ alcanza el mismo nivel de lucha de 2014, superó ampliamente a los registros de 2016, cuando hubo 26 jornadas sin clases, y se encamina a sobrepasar el límite histórico de 2015, año en el que el reclamo llegó a 35 días. Durante esos años, el rector Oscar Nasisi, fue crítico del gremio docente por la cantidad de días de paro. Incluso en 2014 llegó a plantear extender el ciclo lectivo para recuperar los días perdidos, aunque luego esa medida quedó descartada.



Sobre la situación actual y la cantidad de días sin clase, Mónica Coca indicó que los más afectados son los colegios preuniversitarios Industrial Domingo Faustino Sarmiento, Central Mariano Moreno y Escuela de Comercio, aunque aclaró que en esos centros educativos el nivel de acatamiento al paro es menor que en las distintas facultades. Según la vicerrectora "desde principio de año que se están instrumentado mecanismos de recuperación de contenidos, aunque sabemos que no es lo ideal porque no logramos la calidad que podemos alcanzar en los alumnos". Por otro lado, para el caso de los distintos estamentos superiores, Coca explicó que "sabemos que hay pérdida de contenido aunque, por el momento, no de contenidos esenciales y sabemos que la recuperación de temas en las facultades tiene otras facilidades".



Según el secretario general de Adicus, Jaime Barcelona, el nivel de acatamiento de los docentes al paro en las últimas tres semanas ronda entre el 70 y el 80 por ciento. Además no descartó que se puedan acumular más días sin clases si así queda establecido en la reunión nacional que Conadu histórica llevará adelante mañana en Buenos Aires. Para Barcelona, el reclamo entre los docentes y el Gobierno nacional, por un acuerdo paritario, se ha agudizado y la situación es crítica. "Los docentes quieren seguir peleando. Ahora la discusión es si sumamos clases públicas y marchas", sostuvo. En sintonía se habló Esteban Vergalito de Sidunsj al indicar que "no hay una oferta superadora del Gobierno, por lo que las medidas de fuerza van a continuar".



Marcha nacional



Según acordaron los gremios universitarios de todo el país, el 30 de agosto habrá una marcha universitaria nacional. Según los gremios con representación local, Adicus, Sidunsj y UDA, la medida tendrá impacto en San Juan. La marcha es en reclamo un acuerdo paritario y que no haya recorte a las universidades.

Oferta

10,8 Según Adicus, ese es el porcentaje de aumento que ofreció el Gobierno nacional a los docentes. Fue rechazado.

Hoy habrá acto y marcha universitaria



Las autoridades universitarias, junto a los gremios docentes, el personal no docente y los estudiantes, llevará adelante hoy una marcha alrededor de la plaza Aberastain.



El encuentro está previsto a las 12.30 y será luego de que la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento reciba una réplica de la bandera del Ejercito de los Andes.



Según lo establece el Ministerio de Educación de la Nación, cuando un establecimiento educativo haya cumplido su centenario, la Escuela Industrial de la UNSJ fue fundada en diciembre de 1871, recibe por parte del Ejército Argentino una réplica del emblema para contribuir al resguardo del acervo nacional y por aportar a la formación de ciudadanos.



La mesa de diálogo de la UNSJ, aprovechará ese encuentro para luego marchar en reclamo del recorte presupuestario para las casas de altos estudios del país.