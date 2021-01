El Túnel de Agua Negra parecía haber quedado archivado en un cajón en Chile, luego de que sus autoridades renunciaran a su parte de un crédito internacional para su financiamiento. Sin embargo, en la visita que encabezó el presidente Alberto Fernández al vecino país, su par trasandino, Sebastián Piñera, le transmitió al gobernador Sergio Uñac (integrante de la comitiva) que no está descartado avanzar en el proceso que conduzca a su construcción. "No me ha expresado otra cosa en contrario", resaltó el sanjuanino tras una apretada agenda, quien remarcó otras señales positivas que le dieron a entender que el proyecto "está reflotado". Entre ellas, el hecho de que Piñera avalara que los representantes chilenos participen en marzo de una reunión de la entidad binacional que tiene a su cargo el desarrollo del proceso licitatorio, además de que el ministro del Interior trasandino (el vicepresidente en los papeles) también se interiorizara del tema. Es decir, el paso internacional volvió a quedar instalado en la agenda.

Tras confirmarse el viaje del jefe de Estado argentino, Uñac contó que le había pedido ser parte del grupo y tuvo un absoluto respaldo no sólo para estar en la reunión con las máximas autoridades sino también para plantear el Túnel de Agua Negra. Un tema que se había vuelto espinoso, debido a que en la gestión de Piñera venían señalando que el costo de la megaobra excede en un 60 por ciento los 1.500 millones de dólares que prestará el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a que renunciaron a su parte del crédito (el 28 por ciento) sin notificar oficialmente a Argentina. En el encuentro que tuvo el Gobernador con tres de sus pares y los dos presidentes, el paso por Iglesia estuvo más que presente en la charla y el sanjuanino le fundamentó al mandatario trasandino que la obra no tiene sobrecostos elevados, según le manifestó a este medio.

"Me voy con más señales de las que esperaba", remarcó Uñac. Una de ellas es que "hemos convenido que en marzo se reúna la Ebitan (Entidad Binacional Túnel de Agua Negra) y no en mayo, como estaba previsto", destacó. En el organismo (integrado por funcionarios de los Ministerios de Obras nacionales, de las Cancillerías y de San Juan y Coquimbo) se teje el avance del proceso licitatorio, el cual llegó hasta la etapa de precalificación de empresas para la competencia en la licitación propiamente dicha. El hecho de adelantar el encuentro y la participación chilena significan todo un gesto, dado que, si ya no les interesa más el proyecto, podrían patear todo tipo de definiciones hasta el final del mandato de Piñera, el cual culmina en marzo de 2022.

Otra señal fue la reunión privada que tuvo Uñac y el ministro de Obras Públicas local, Julio Ortiz Andino, con el ministro del Interior trasandino, Rodrigo Delgado Mocarquer. El encuentro no fue menor, debido a que, de acuerdo a la estructura de Gobierno del vecino país, en caso de ausencia del presidente, el reemplazante es el titular de la cartera de Interior. El funcionario chileno mantuvo una charla con los gobernadores Ricardo Quintela, de la Rioja; Raúl Jalil, de Catamarca, Gustavo Sáenz, de Salta, y con el propio Uñac, aunque se hizo de unos minutos para estar a solas con el sanjuanino y su ministro, quienes lo pusieron al tanto del proyecto.

La agenda del Túnel de Agua Negra incluyó una cumbre con el intendente de la Región de Coquimbo, Pablo Herman (funcionario del palo de Piñera), los consejeros regionales y los embajadores de Argentina y Chile.

Acuerdos y declaración conjunta



"Argentina y Chile son países indisolublemente hermanados", destacó el presidente Alberto Fernández en su encuentro con su par trasandino, Sebastián Piñera, en el Palacio de la Moneda. Este, a su vez, resaltó que la visita del argentino "refleja la voluntad y el compromiso de ambos gobiernos y países de seguir estrechando lazos de amistad y colaboración". Los mandatarios firmaron acuerdos en materia sanitaria por la pandemia, sobre el reconocimiento recíproco y canje de licencias de conducir y una declaración conjunta en temas de conectividad, infraestructura, integración física y digital, facilitación fronteriza, ampliación del comercio bilateral y cooperación en ciencia y turismo.