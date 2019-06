Apoyo. Marcelo Delgado recibió un fuerte respaldo tras la consagración en la interna de marzo. El líder del Frente Todos, Sergio Uñac, lanzó su campaña para las generales en Rivadavia. Lo hizo para mostrar unidad.



Marcelo Delgado, el candidato del Frente Todos en Rivadavia que cayó en las elecciones frente a Fabián Martín, quiere conducir la Junta departamental del PJ. El dirigente de la coalición oficialista provincial sostuvo que el caudal de votos que obtuvo en los comicios lo habilitan a ir por la conducción del órgano partidario del justicialismo. Así, deslizó críticas contra las actuales autoridades al sostener que, durante estos años, la Junta no apoyó a los concejales y no promovió la unidad, ni la integración de una mayor cantidad de jóvenes. Además, reiteró que "hace falta una renovación de las estructuras, incluso el órgano político".

La Junta departamental del PJ de Rivadavia ha sido centro de críticas por sus manejos políticos en los últimos ocho años. La comuna estaba en manos del justicialista Elías Álvarez desde 2007 y tras su primer período de gestión, perdió la interna contra Ana María López en 2011, que llegó a la contienda con su Partido Popular Participativo. La extitular de UDAP venció en las generales de ese año a Fabián Martín y se hizo del departamento, por lo que la Junta del PJ perdió protagonismo. Tras cuatro años, la exsindicalista no se pudo consolidar y cayó ante el dirigente de Producción y Trabajo, con el justicialismo ausente.

Las autoridades de las Juntas departamentales son elegidas por el Congreso del PJ. Llegan por consenso.

Delgado cuestionó la ausencia de construcción de la Junta y disparó contra sus actuales titulares, encabezados por Moisés Lara, Elías Álvarez y Luis Moyano. Sostuvo que a los responsables les "ha costado encontrar talentos para encabezar las candidaturas. La única figura que salió de ese espacio fue la de Raúl Alonso, cuando tendrían que haber varias canteras para candidatos". Por otro lado, dijo que, con los años que han pasado, tampoco "han generado conducción" y que eso también se ha visto reflejado en el Concejo Deliberando. "Ana María ha tenido su espacio, el PJ otro y los bloquistas no tenía representación. Ahora tenemos la posibilidad de armar un solo bloque, algo más compacto", sostuvo el dirigente. Además, dijo que en el peronismo rivadaviense hace falta un cambio de rumbo para que "haya más llegada a la sociedad con temas que le son propios a la gente, más allá de la política". Delgado apunta a representar ese cambio en la Junta y consideró que los votos que obtuvo en las elecciones son suficientes respaldo para hacerlo.

Con el objetivo de que el vencedor de una interna se vea fortalecido por los votos, el Frente Todos abrió el juego entre tres interesados. Esa misma jugada ocurrió en otros departamentos como Caucete, en el que Romina Rosas ganó las PASO y luego se impuso en las generales, recuperando un distrito opositor para las filas del oficialismo.

Delgado dijo que no todo lo hecho por la Junta es malo, ya que hubo un buen trabajo en 2017.

En Rivadavia, la puja se dio entre Delgado, que viene del sector privado y que también fue funcionario; Ruperto Godoy, por el kirchnerismo; y Raúl Alonso, por la Junta del PJ. En las primarias, el primero se hizo de 8.435 votos, mientras que el Frente obtuvo un total de 21.458 sufragios. En las generales, la cifra que obtuvo Delgado fue un poco menor a la de todo el frente (19.787 votos), por lo que puede deducirse un traslado de votos hacia el candidato y una cifra importante para apostar por la conducción del PJ de Rivadavia.

Si bien Delgado reconoció que tuvo apoyo de quienes fueron derrotados en las primarias, indicó que le llamó la atención el resultado porque "perdimos en distritos en los que antes habíamos ganado" (Ver Zonas clave). Aunque no apuntó contra nadie, dijo que los números "no responden a algo estrictamente electoral, hay otra cosa", dejando ver que segundas líneas de sectores peronistas no trabajaron lo suficiente.

ZONAS CLAVE

Marcelo Delgado puso el foco en tres zonas que, al parecer, influyeron en su derrota en Rivadavia. Los distritos que fueron centrales son: La Bebida, el Barrio Aramburu, el Barrio Rivadavia Norte y Marquesado. De ellos, el que más llamó la atención fue el primero, ya que históricamente, al menos en los últimos diez años, el justicialismo siempre se impuso en los comicios.

Fuente consultadas indicaron que Ruperto Godoy es fuerte en esa zona y que en las PASO, el dirigente kirchnerista fue el que más votos sacó. Incluso, explicaron que el Frente Todos se alzó con el 60 por ciento de los votos.

La sorpresa se dio en las generales. El vencedor en ese distrito fue Fabián Martín, lo que llamó a atención de los justicialistas.

Algo similar ocurrió en el resto de los barrios. En las primarias, el ganador en el Barrio Aramburu fue Raúl Alonso, en el Barrio Rivadavia Norte el resultado fue parejo entre Godoy y Delgado, mientras que en Marquesado quien sacó más votos fue el exinterventor de la Obra Social Provincia. En todos esos distritos, el frente Con Vos fue quien se impuso en las urnas por sobre el Frente Todos.

> Conducción

Moisés Lara está al frente del PJ de Rivadavia. El dirigente llegó al cargo en 2012, cuando fue proclamado por las autoridades provinciales. Antes, el puesto estuvo en manos de Elías Álvarez

> Escrutinio definitivo

19.787 Es la cantidad de votos que obtuvo Marcelo Delgado en Rivadavia. Fabián Martín se hizo de la comuna con 28.425 votos.