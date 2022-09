Gimena Martinazzo presentó hoy su renuncia al PRO partido del que era la vicepresidente después de una seguidilla de escándalos, el último la denuncia por violencia de género contra su expareja Eduardo Cáceres .

"Siento mucha tristeza, pero llegué a un punto extremo de no poder trabajar y seguir haciendo política con los valores con los que entré. El grupo que maneja el PRO en San Juan no son los mismos con los que entré", dijo la ahora, expresidente del partido, en los micrófonos de Demasiada Información, en Radio Sarmiento.

En este sentido agregó que el presidente del partido, Enzo Cornejo, "sólo trabaja para su quintita. No veo que se estén formando dirigentes", afirmó.

"Siempre me comunico con referentes de todos los espacios políticos, no se si mi futuro será en el oficialismo o algún partido opositor. No se si me voy a presentar en estas elecciones", agregó.