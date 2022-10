Si bien ya venía trabajando territorialmente, el dirigente Marcelo Delgado irá un pasó más allá y confirmó que lanzará la semana que viene su espacio político para construir su candidatura a la Intendencia de Rivadavia. El dirigente ya había competido por el sillón comunal en 2019, luego de ganar en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Frente de Todos (FdT) y caer ante Fabián Martín, de Producción y Trabajo, quien consiguió la reelección. La agrupación del peronista se llama "Abrazar Rivadavia" y todo indica que medirá fuerzas internamente con las que ya están en marcha, como la del secretario de Ambiente, Francisco Guevara, llamada "Confiar", y con Lealtad Justicialista, del giojismo, cuyo referente, Facundo Perrone, aseguró que se postulará para la jefatura departamental. Esa es la disputa que se perfila dentro de la coalición, porque la batalla incluirá a los aspirantes a suceder al actual intendente que integra Juntos por el Cambio.

En su camino a la disputa por el municipio, Delgado cuenta con el apoyo del Raúl Alonso, director de Políticas para la Equidad del Ministerio de Desarrollo Humano, quien fue su rival interno en las primarias de 2019. Otro que juega en "Abrazar Rivadavia" es el concejal Lucio Gutiérrez, quien llegó al cargo debido a los votos que consiguió la lista que encabezó Delgado en el mano a mano final con Martín. El dirigente manifestó que tiene muy buen diálogo con Laura Villa y Leonardo Lorenzo, los otros ediles peronistas. La primera tiene, además, mucha vinculación con el gremio UPCN, ya que es la hija del histórico secretario General José "Pepe" Villa. El segundo, por su parte, también tiene intenciones de anotarse en la contienda, dijeron fuentes justicialistas, aunque señalan que aún carece de una fuerte estructura y que podría buscar el apoyo del presidente de la Junta del PJ, Ruperto Godoy, quien adelantó que no irá por ningún cargo. No obstante, las fuentes agregaron que el kirchnerista viene tratando de apuntalar a gente de su espacio, lo que no termina de prender en el armado rivadaviense peronista.

Por otro lado, está la pata bloquista del FdT, con el concejal Walter Vázquez, el que cuenta con el aval para que compita por parte del presidente del partido, Luis Rueda, siempre que este no decida inclinarse por el territorio rivadaviense, una opción que, por ahora, se vislumbra lejana.

En el FdT ven en la elección 2023 una chance inmejorable para recuperar el departamento, ya que la última victoria peronista fue la de Elías Álvarez, en 2007. El año que viene regirá (en principio, ya que está judicializado) un sistema de votación igual a Lemas. El esquema consiste en que los votos de los candidatos de una misma alianza para una determinada categoría (gobernador e intendente, por ejemplo) se acumulan y van a parar al que salió primero, lo que le sirve para pelear con el caudal que obtuvo el contrincante de otro frente. De esa manera, los sufragios que consigan los aspirantes del FdT quedan en la misma "bolsa" en un solo comicio y no se dispersan como sucedió en 2019. En las PASO de ese año, los tres candidatos peronistas sacaron más votos que Martín, aunque su frente "ganó" con el caudal que cosechó una radical. En la general, Delgado no pudo contener los sufragios justicialistas y perdió ante el intendente.

JXC

Gestión

Fabián Martín, de Producción y Trabajo, va por su segundo mandato y no puede repetir. Marcelo Delgado señaló que tuvo un buen gobierno, pero que la gestión “no se hereda”.

Posibles sucesores

Los posibles sucesores son el diputado Sergio Miodowsky y su colega Nancy Picón, y el secretario de Obras, Raúl Ibaceta. El intendente Martín quiere que jueguen otros partidos de JxC.