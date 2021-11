Muy enérgico, como pocas veces se lo ha visto, y con duras críticas hacia los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) que arribaron estos últimos días a la provincia. Así se mostró el gobernador y líder del Frente de Todos (FdT), Sergio Uñac, en un acto en Iglesia donde remarcó que "me da pavor eso de venir y decir lo que hay que hacer, escuchar que nos recomiendan hacer cosas que acá hacemos desde hace 20 años", al igual que fue muy duro al indicar que "escucho que acá nos defienden y en el Congreso nos cag... una y otra vez". Además, aprovechó para bajar una línea de trabajo en conjunto hacia los referentes de ese departamento, el intendente Jorge Espejo y el diputado Mauro Marinero, quienes están enfrentados, lo que ha generado una de las pocas derrotas que el oficialismo tuvo en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Por eso, pidió dejar las diferencias a un lado y que, en todo caso, se salden recién en el 2023.

La visita de Uñac al departamento del norte se dio en el marco de la campaña de cara al comicio del 14 de noviembre. Incluso, anoche, participó de una reunión en Capital, organizada por el partido Bloquista, inaugurando las recorridas por los distritos del Gran San Juan y sus alrededores. La actividad proselitista cerrará dentro de una semana, en Albardón.

En Iglesia, el mandatario, junto al diputado y candidato Walberto Allende, le disparó con dureza a los referentes de JxC. Sin mencionarlos, apuntó contra el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el senador Martín Lousteau, y el diputado y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, quienes visitaron San Juan en los últimos días. El mensaje también incluyó a la presidente del Pro Nacional, Patricia Bullrich, quien se espera que arribe el lunes. Así, destacó que "lo escuchaba a Allende expresar que cada dos o cuatro años vienen desde la Capital Federal a darnos un libro, una serie de recomendaciones de cómo hacer una provincia productiva, con inclusión social, con diversificación económica, incluyendo la minería o las energías renovables, como tenemos en Iglesia". Por eso, cuestionó las definiciones de las figuras nacionales de la oposición, al contrastarlas con la gestión que ha venido realizando el oficialismo local hace años. Además, hizo hincapié en que "nos cag... una y otra vez en el Congreso, con la ley de Glaciares, la ley de Humedales y con todas las leyes que afecten el desarrollo de nuestras economías regionales".

No es la primera vez Uñac critica a la oposición, pero sí es la primera vez que lo realiza en ese tono. Sobre Bullrich señaló que "la escuché decir que en un departamento del norte se había cometido fraude. Son irrespetuosos con nosotros, no les calentamos. Vamos a darles el merecido resultado el 14 de noviembre. Que no nos jodan. Acá sabemos de dónde venimos y a dónde queremos ir, en Iglesia y en todos los departamentos".

Con respecto a la interna bloquista entre el intendente Espejo y el legislador Marinero, Uñac fue sutil, pero claro al expresar que "no es ilegítimo poner un ojo en lo que se viene, en el 2023, tanto en el país, la provincia y en el municipio, pero si lo ponemos más de la cuenta, se nos va a estropear este presente que tenemos que mantener en Iglesia y en la provincia. Por eso, les digo que nada nos tape el objetivo prioritario que es dar vuelta el resultado en Iglesia este 14 de noviembre". Incluso, reconoció que "el 12 de septiembre tuvimos un traspié. Nos pilló dormidos o divididos, como ustedes lo llamen", por lo que pidió "dar vuelta el resultado".

CLAVES

Derrota

Iglesia fue uno de los cuatro distritos en los que perdió el Frente de Todos (FdT). El oficialismo obtuvo el 34,4 por ciento de los votos, mientras que la alianza JxC logró el 39,6 por ciento.

Apoyo

El acto fue encabezado por Uñac, quien estuvo con los candidatos, el senador Rubén Uñac, el ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, y el exintendente, Marcelo Marinero, entre otros.

Puja

El intendente de Iglesia, Jorge Espejo, apuntará a la reelección en 2023, mientras que Mauro Marinero tiene ganas de volver al sillón comunal, lo que, de producirse, desatará una dura pelea.