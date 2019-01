Lanzamiento. El gobernador Sergio Uñac ocupó el centro de la mesa de autoridades. Estuvo acompañado por el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, el vice del justicialismo local y vicegobernador, Marcelo Lima; la titular del bloquismo, Graciela Caselles, y referentes de las distintas fuerzas y agrupaciones.





Con la presentación oficial del frente Todos, el presidente del espacio y gobernador Sergio Uñac demostró de manera directa una unidad dentro del peronismo local que hasta el momento no se visualiza en el armado del PJ nacional. La movida no es menor, ya que, según el mandatario, sirve de "vidriera" para una fuerza política nacional que se muestra dividida de cara a las próximas elecciones. Dentro de la coalición, Uñac no sólo logró incluir a sectores del justicialismo tradicional, el kirchnerismo y el massismo sino también al comunismo, representantes de los trabajadores y agrupaciones sociales diversas, que trabajarán junto con viejos aliados como el Bloquismo. El frente Todos cuenta con 56 integrantes, 36 más de los que participaron en los comicios legislativos de 2017. El escenario actual de unidad fue destacado en cada uno de los 12 discursos que sirvieron de puesta en marcha de la alianza, lo que fue coronado con la palabra del líder del espacio quien manifestó que "tenemos la oportunidad histórica para mostrar que cuando hay unidad, hay triunfo. Tenemos un futuro que ofrecerle a San Juan y luego al país", dijo Uñac.



Las elecciones provinciales de marzo, con las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y las generales de junio, en las que se elegirán desde concejales, pasando por diputados hasta Gobernador, son clave para el mandatario, ya que apunta a una reelección y a obtener un caudal de votos suficiente que le sirvan de anclaje dentro del armado nacional.



El panorama de cohesión que logró Uñac con el armado Todos también fue reflejado por Carlos Munisaga, presidente del partido Convicción Federal, que se referenció en el massismo y firmó en el frente oficialista. El legislador, que quiere ser intendente de Rawson, sostuvo que "con Uñac vemos materializada la premisa justicialista que indica que gobernar es crear trabajo. Este valor de la unidad. es un ejemplo a nivel nacional". También hizo lo propio Marita Benavente, quien en las elecciones pasadas fue precandidata a vicegobernadora por la lista kirchnerista que encabezó Ruperto Godoy. Como referente de la agrupación universitaria en Unidad Ciudadana, indicó que "ser diferentes no significa que estamos desunidos. La unidad se impone. Vamos a dar un ejemplo nacional de unidad".



Para Todos, la unidad lograda en San Juan es necesaria para el país, para revertir una "política nacional que oprime las esperanzas de cada uno de los argentinos. Nosotros estamos acá para generar un proyecto político distinto que ha venido generando soluciones para los sanjuaninos y que lo va a seguir haciendo de cara a las próximas elecciones y períodos", sostuvo Uñac. Además, fue más allá, ya que no le cerró la puerta a que el modelo de administración local se pueda extender fuera de los horizontes de la provincia, al manifestar que "desde San Juan podemos construir un ejemplo nacional que sirva para que esta provincia sea, a partir del triunfo, un ejemplo de construcción política, social y económica".

Multitud. El salón principal del hotel estuvo colmado con dirigentes sociales, militantes y funcionarios del Ejecutivo local que llegaron al lanzamiento del espacio.



Sobre ese eje, el Gobernador recordó algunos de los logros alcanzados por su gestión, como el descenso al 2 por ciento de la desocupación y las líneas de crédito a los privados. Y de paso, aprovechó para criticar al presidente Mauricio Macri al señalar que "estamos en la vidriera nacional más importante de un cambio de época, de lógica, de una política económica que nada ha dejado para el bienestar de los argentinos".