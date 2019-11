Reunión. Uñac ha venido reuniendo a los intendentes de la provincia para poner en marcha proyectos, como la ley de coparticipación. El del sábado será un encuentro con los jefes comunales del frente oficialista.

Después de la vorágine de un año cargado de elecciones y cuando queden 10 días para el inicio de su segundo mandato, el gobernador Sergio Uñac mantendrá un almuerzo político con los intendentes electos y salientes del Frente de Todos en 16 departamentos. Además de degustar los platos preparados para el encuentro, el balance girará en torno a las expectativas sobre el nuevo gobierno nacional que conducirá Alberto Fernández, a quien el pocitano respaldó con fuerzas. También se dará el agradecimiento por la campaña y los resultados y el compromiso mutuo de trabajo para los cuatro años que vienen, indicaron fuentes oficiales.



Uñac siempre ha resaltado su origen municipalista, ya que antes de llegar a los máximos cargos provinciales fue jefe comunal de Pocito en dos períodos. En ese marco ha venido dando muestras de que tiene en cuenta a todos los territorios a través de la puesta en marcha de la ley de coparticipación municipal y el reparto de recursos de diferentes programas provinciales.



La cumbre con los intendentes está prevista para este sábado, en Casa de Gobierno, y será un encuentro que no se daba hace tiempo. Hubo reuniones luego de las dos visitas de Fernández durante las campañas de las PASO del 11 de agosto y las generales del 27 de octubre, pero la del sábado tendrá el condimento particular que será solamente entre el mandamás de la provincia y los caciques departamentales que se van, los que siguen y los nuevos, entre los que hay peronistas y aliados, que confluyen en la alianza oficialista.



La costumbre marca que primero habrá agradecimiento. Es que Uñac, al frente del entonces llamado Frente Todos, se impuso como Gobernador en 18 de los 19 departamentos en las elecciones provinciales y sus candidatos departamentales en 15. En los comicios nacionales, Uñac se puso la campaña al hombro y la fórmula presidencial que lideró Fernández triunfó en 18 distritos y la lista de diputados nacionales en 16.



Es casi un hecho que habrá un breve balance de la realidad económica local, que la gestión uñaquista supo llevar adelante con las cuentas ordenadas e inyección de fondos en obra pública y créditos al sector productivo, pese a la crisis económica nacional. El escenario del país no quedará afuera del análisis, teniendo en cuenta que la administración de Cambiemos le dejará la posta al gobierno de Fernández, es decir, habrá cambio de una gestión de signo político distinto a una que es del mismo palo y que Uñac ha venido respaldando. El Gobernador apunta a que se resuelvan de manera más rápida las deudas que la Nación mantiene con la provincia, que haya recursos para obras y que se potencie un modelo productivo, lo que redundará en beneficios para San Juan.



Hay jefes comunales que continuarán en el poder por un período más y otros que harán su debut al reconquistar un departamento, vencer en la interna al jefe comunal y luego consagrarse en la general o que sucederán a aquellos que no podían repetir (Ver aparte). Las fuentes señalaron que la bajada de línea será la misma para todos, el compromiso de trabajo mutuo y de ayuda.

Jefes territoriales

Los candidatos a intendente por el Frente Todos triunfaron el 2 de junio en 15 de los 19 departamentos. En Capital, Emilio Baistrocchi le ganó la interna a Franco Aranda y luego triunfó en la general. En Chimbas, Fabián Gramajo logró cómodamente la reelección mientras que en Rawson, Rubén García sucederá a Juan Carlos Gioja. En Pocito, Fabián Aballay le dejó el sillón comunal a Armando Sánchez y en Jáchal, Miguel Vega seguirá por otro mandato. En Caucete, Romina Rosas recuperó el departamento para el peronismo y será la única mujer en el máximo cargo municipal. En 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano fue reelecto, al igual que Mario Martín en Sarmiento. En Albardón, Juan Carlos Abarca le dejó la posta a Jorge Palmero y en Valle Fértil, Omar Ortiz continuará por otro período, de la misma manera que Jorge Castañeda en Calingasta.



Por el lado de los aliados, Cristian Andino fue reelecto en San Martín. Leopoldo Soler, que jugó con un partido propio, pero con el que respaldó a Uñac, también seguirá otro mandato en Ullum. El bloquista Jorge Espejo también utilizó el mismo esquema que el ullunero y reemplazará a Marcelo Marinero en Iglesia. Y en Zonda, Miguel Atampiz tendrá otros cuatro años de gestión.



En Angaco, Carlos Maza Peze ganó con el Frente San Juan Primero, pero será un aliado del oficialismo.