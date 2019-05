Salas. La Corte de Justicia confeccionó salas de audiencia para el sistema oral. Hay cinco espacios con sistema de sonido y video propio. Hoy serán usados por primera vez en un juicio oral por un debate laboral.

En dos meses de aplicación, el nuevo sistema oral para los fueros Civil, Laboral, Comercial Especial y Contencioso Administrativo comenzó a mostrar resultados. Ya hay 48 causas resueltas a través de la conciliación, en la que las partes llegan a un acuerdo oral cara a cara con el juez. Si bien la cifra parece baja, ya que se han iniciado 650 expedientes desde que arrancó el mecanismo, en la Corte de Justicia calificaron el punto de partida como "destacable". La apreciación apunta a que hay casi 50 juicios menos que existirían con el proceso anterior y se sumarían al cúmulo de expedientes de Tribunales.



La oralidad está dentro del plan de Justicia en Cambio que lanzó el presidente de la Corte, Guillermo De Sanctis, a principio de año. A través de una acordada, el máximo tribunal estableció que todos los expedientes que ingresen desde el 25 de marzo a los 16 juzgados de los cuatro fueros mencionados comenzarán a ser tratados dentro del nuevo sistema. Mientras que aquellos que fueron iniciados antes de esa fecha, continuarán bajo el sistema escrito. Hasta el momento se han iniciado 650 causas dentro del proceso oral, de las cuales, 230 ya tuvieron su audiencia inicial, en la que no hubo acuerdo, y otras 48 que sí se resolvieron por conciliación. En los procesos en los que no hubo consenso, todavía pueden llegar a uno, siempre y cuando las partes acepten conciliar en el momento previo al inicio del juicio. Los restantes 372 expedientes aún no tienen su audiencia inicial frente al juez.



De acuerdo a datos aportados por la Secretaría Administrativa de la Corte, el fuero que lleva la punta en cantidad de conciliaciones es el Laboral. Según las autoridades, ese tipo de expedientes es el más proclive a solucionarse antes del juicio, ya que los restantes, como los civiles, son más complejos. Así, de las 48 resoluciones, el 69 por ciento corresponde a causas laborales y el 27 por ciento a civiles. El resto se distribuye en los otros fueros.



De los seis juzgados laborales, hay dos que se destacan por sobre el resto. Uno es el Quinto Laboral, a cargo de Gladys Rubia. La magistrada tiene una tasa de conciliación que asciende al 50 por ciento. El otro que sobresale es el Tercero Laboral, que conduce Mónica Estela Rodríguez. La jueza tiene una tasa del 35 por ciento de resolución por acuerdo entre las partes. En Tribunales sorprendió este último dato, ya que el año pasado, la Corte había detectado que Rodríguez presentaba un atraso importante en su despacho e, incluso, había sido intimada a que se ponga al día. Para el sistema oral, la jueza es una de las que mejor desempeño tiene y estiman que podría aumentarlo, ya que todavía tiene 12 causas que podrían llegar a conciliación.



El subsecretario Administrativo de la Corte, Mauricio Cerezo, destacó que el avance de la conciliación en el sistema de oralidad se debe a que el juez se involucra en el proceso a las partes, dialogando y promoviendo la negociación entre ellas. Cerezo aseguró los jueces han demostrado predisposición por la oralidad "y eso está dando resultados".

Proceso

El mecanismo establece que una vez planteado el pleito legal entre las partes, el magistrado debe fijar una audiencia oral inicial a los 15 días hábiles, la cual debe llevar adelante en forma personal, instando a demandante y demandado a alcanzar un acuerdo de conciliación. En caso de que no lo logren, el juez selecciona la prueba que entiende que es importante y elimina la que considera innecesaria. Luego fija la fecha para la audiencia final, la que deberá ser dentro de los próximos 60 días hábiles.