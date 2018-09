El primero en renunciar fue Carlos Eduardo Balaguer, en febrero de 2016. Le siguieron Juan Carlos Caballero Vidal en noviembre de 2017 y Adolfo Caballero en abril de este año. Ahora José Abel Soria Vega, con una nota a otro cortista, también dimitió a su cargo. De la vieja conformación del máximo tribunal sanjuanino, esa a la que todos los actores del Poder Judicial le achacan al menos 20 años de atraso en el servicio de Justicia, sólo queda Ángel Humberto Medina Palá. Por ahora, según dijeron algunas fuentes, este no da señales de querer retirarse, aunque cada vez está más cercado por los aires de renovación que pululan por el segundo piso del edificio 25 de Mayo.



El sábado pasado en un programa de radio, el cortista Guillermo De Sanctis dijo que Soria les había manifestado a él y a otros dos miembros del tribunal su deseo de adherirse al sistema jubilatorio. "Fue muy respetuoso. Aseguró que él consideraba que ya era momento de retirarse y de brindar espacio a las nuevas generaciones de abogados", relató De Sanctis. El ex fiscal de Estado ingresó por Balaguer y Adriana García Nieto por Caballero Vidal. Sólo queda que abandonen sus sillones Caballero y, ahora, Soria Vega (ambos renunciados) para que la renovación del máximo tribunal local sea casi total. Sólo quedará Medina Palá quien ya cuenta con los años suficientes como para también pedir el retiro.

José Abel Soria Vega fue designado juez Civil en 1988 y llegó a la Corte en 1996.

No hace mucho tiempo Soria fue protagonista de una polémica por declaraciones a este diario. Dijo, respecto de obligar a los jueces a trabajar en la tarde, que "va a ser una regla general -lo de trabajar en la tarde- que podrá tener excepciones para aquellos juzgados que estén al día". Y ante los que se encuentren en esa situación, se preguntó: "¿Qué van a hacer en la tarde? ¿Crucigramas, palabras cruzadas?". Agregó que "si hay un juez que dice "no tengo audiencia más allá de 20, 30 días y no tengo sentencia pendiente, sería una torpeza hacerlo venir" en turno vespertino. Esas declaraciones le valieron críticas desde todos los sectores, e incluso se lo recriminaron dentro de la misma Corte, ya que la propuesta de hacer que los magistrados asistan a los juzgados en la tarde había sido del propio De Sanctis.



Soria Vega le entregó la renuncia al ex fiscal de Estado, quien ocupará la Presidencia de la Corte en 2019. Los pasos siguientes son que los diputados acepten su renuncia y que la Anses comience a pagarle como jubilado, lo que disparará el proceso de reemplazo.