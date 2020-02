Obras. En 2019 el IPV entregó 250 créditos correspondientes a la Operatoria Individual. El sistema está destinado a la clase media que cuenta con un terreno a disposición.

El mecanismo que lanzó la gestión uñaquista, con la implementación de las Unidades de Viviendas (UVI) en los créditos para la construcción que otorga el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), dio resultado. Desde que el sistema se lanzó a fines de 2018 y hasta el último día de enero de este año, el monto de los préstamos creció un 56 por ciento, en línea con la inflación. Así, mientras el valor inicial de los créditos de la Operatoria Individual era de poco más de 1,6 millones de pesos, ahora los recursos alcanzan los 2.527.724 pesos para hacer frente al 80 por ciento de una vivienda de 80 metros cuadrados. Desde la repartición indicaron que la utilización de UVIs eliminó trabas internas que surgían a la hora de actualizar todos los años los valores de los préstamos y que hay expectativas para que durante este 2020 crezca la cantidad de créditos otorgados respecto al 2019.



El flamante titular del IPV, Marcelo Yornet, recordó que la Operatoria Individual es el principal programa que tiene el Ejecutivo destinado a la construcción de casas para la clase media (Ver Requisitos). Así, indicó que el sistema en clave, ya que "moviliza un sector de la economía importante porque da trabajo a profesionales de la construcción, a empresas chicas, a ferreterías y corralones de barrio, muy diferente al que ocurre con la construcción de un barrio". Además, apuntó que el monto del préstamo "no es menor".



Uno de los principales reclamos de aquellas familias que accedían al crédito de la Operatoria Individual bajo el antiguo mecanismo, era que el mismo siempre estaba muy atrasado respecto a la suba de precios y al valor real de la construcción. Ahora, si bien los montos todavía son menores, el préstamo está más actualizado, indicaron fuentes calificadas.



De acuerdo al relevamiento mensual que lleva adelante el Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional (Circot), el metro cuadrado de construcción en San Juan alcanzó los 47.873,29 pesos en enero. Esto quiere decir, que para una casa tipo de 80 metros cuadrados, como las que financia el IPV, el costo total de la obra ascendió el mes pasado a los 3.829.863 pesos. Hoy, gracias a la actualización por UVIs, índice que mide el Banco Central, el préstamo de la Operatoria Individual es de poco más de 2,5 millones de pesos, lo que cubre sólo el 80 por ciento de la obra, mientras que el 20 por ciento restante, lo debe aportar el adjudicatario. Así, el monto final para el cien por ciento del proyecto, fue de 3.159.653 pesos.



Respecto a los beneficios de otorgar créditos ajustados por UVIs, Yornet explicó que antes ocurrían trabas y demoras si un adjudicatario quería actualizar su crédito. "Si alguien había recibido el préstamo y ese año el Ejecutivo incrementó el valor a otorgar, el beneficiario podía solicitar más recursos, siempre y cuando no hubiera certificado el 100 por ciento de la obra. Esa solicitud requería un trámite muy engorroso, ya que había que hacer un nuevo contrato para un nuevo préstamo, lo que generaba muchas demoras para realizar los pagos. Con las UVIs el préstamo se actualiza sólo", indicó el funcionario. Incluso el ajuste ocurre con el avance de obra, ya que el pago de cada certificado se realiza con el valor de la UVI del mes anterior al desembolso.



Por otro lado, recordó que el pago del préstamo, que puede ser en 240, 300 o 360 cuotas, también sufre una actualización semestral en base al coeficiente de variación salarial que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Tasa de interés

0 El crédito para la construcción que otorga el IPV, no cuenta con tasa de interés.

Recursos

340 Son los millones de pesos previstos en el presupuesto 2020 para la operatoria.

Cuotas

La Operatoria Individual cuenta con tres opciones para la financiación: a 20, 25 o 30 años. En el primer caso, el valor estimado de la cuota, al mes de enero, fue de 10.532 pesos, mientras que para la última opción, el costo del canon mensual fue de $7.021

Requisitos

Entre las condiciones para acceder al crédito del IPV figuran: constituir un grupo familiar de al menos dos personas; tener ingresos familiares que permitan el reintegro de la cuota de la asistencia financiera; que dichos ingresos no superen ocho salarios mínimos vitales y móviles; ser propietario de un terreno, escriturado e inscripto en el Registro General Inmobiliario; poseer documento de identidad argentino y no ser propietario de viviendas sismorresistentes o bienes inmuebles realizables distintos al inmueble afectado.



Por otro lado, también es necesario no haber sido adjudicatario de viviendas financiadas por el Estado; ser mayor de 18 años y menor de 60. Los interesados deben dirigirse a la Oficina de Asistencia Financiera del IPV en el Centro Cívico.