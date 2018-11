La confirmación de que en San Juan las elecciones serán desdobladas de las nacionales movió el avispero en el principal frente opositor: Cambiemos. La UCR salió a marcar la cancha al impulsar un documento para pedir que en la alianza comience el trabajo político "inmediatamente", mientras que el presidente de Producción Trabajo, el senador Roberto Basualdo, dijo que los primeros candidatos del espacio se conocerán dentro de 20 días, dos meses antes de la finalización del plazo para la presentación de precandidatos (ver infografía).



La posición de dos partidos clave dentro de Cambiemos refleja lo que viene sucediendo en esa sociedad, que las fuerzas que lo integran trabajan descoordinadamente en materia política, sin diálogo y sin un líder claro.



En el radicalismo venían trabajando en el documento desde hace días y la agenda marcaba que hoy será tratado por las autoridades. En uno de sus párrafos, el escrito resalta que "debe darse una agenda de reuniones. Tener temas y un análisis común es una obligación para construir un espacio que resulte creíble y competitivo". Al ser consultado sobre el mismo, el presidente del partido centenario, Eduardo Castro, dijo que "este es un reclamo de institucionalización del espacio. Un espacio pluripartidario necesita tener una agenda común, reunirse periódicamente y articular los esfuerzos de todos los partidos. Eso es una asignatura pendiente".



Es la primera vez que una fuerza que integra Cambiemos hace una autocrítica sobre el trabajo político del frente y encara un pedido de este tipo. Con Basualdo autoexcluido, el macrista Eduardo Cáceres con pocas chances de competir y la indefinición del santaluceño Marcelo Orrego, a quien todos apuntan para que encabece la lista como candidato a Gobernador, la alianza se presenta sin un líder, lo que provoca que no haya diálogo entre los actores que deben trabajar en los departamentos y, por lo tanto, los movimientos se hacen de manera descoordinada. Otro ejemplo que abona la falta de un discurso unificado es lo que ocurrió ayer. Ante la prensa, Orrego dijo que la medida del Ejecutivo lo sorprendió "un poco" y que no hay un plazo para definir candidatos. A su vez, Basualdo apuntó que no hubo sorpresa y que en 20 días se conocerán los primeros referentes. Por su parte, el líder del PRO, Cáceres dijo que la medida representa "un gasto inadecuado" y que los recursos podrían ir a un estímulo económico. Esa frase despertó la crítica del ministro de Hacienda Roberto Gattoni (ver Fuerte crítica ...).

Fuerte crítica de Gattoni a Cáceres

Ante la convocatoria a elecciones, Cáceres sostuvo que "en el país no sobra el dinero y hay muchos focos, como el de la producción y el trabajo, donde se podría colocar un estímulo económico". Frente al comentario, el ministro Roberto Gattoni manifestó que "las elecciones representa el uno por mil del presupuesto. Es absolutamente insignificante", sin dar números. Además, dijo que la opinión de Cáceres "es sesgada y oportunista" e irónicamente indicó que "coincido con el destino de los recursos. Qué lástima que no se lo transmitió al Presidente hace tres años. De haberlo hecho muy probablemente no estaríamos donde estamos ahora".