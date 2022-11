La lista del oficialismo en la CTA de los Trabajadores, la número 10, que encabezó Sergio Calderón, se imponía, al cierre de esta edición, en la elección de autoridades. De esa manera, el actual secretario General se encaminaba a su tercer mandato. No obstante, el comicio no estuvo exento de polémica, ya que Germán Choves, el candidato de la lista rival, la 26 de Julio, destacó que el proceso estuvo "plagado de irregularidades" y que hubo "fraude". Por eso, indicó que impugnarán el acto eleccionario ante la Junta Electoral de la central obrera y que analizarán si escalan con el reclamo a nivel judicial. Tras la escisión de la CTA, la central de los Trabajadores tuvo su primer comicio en 2014 y Calderón llegó al poder a través de una lista de unidad, la que se repitió en 2018. En este comicio, hubo competencia y el dirigente va encamino al triunfo. Sin embargo, Choves dijo que Calderón retrasó y abrió mesas a su antojo, hubo cambios en el padrón electoral y que sumaron votantes no permitidos, entre otros puntos.