Para asegurar que en el futuro no existan inconvenientes en el servicio de fibra óptica, que está instalando la gestión uñaquista, desde la empresa estatal San Juan Innova confirmaron que durante el primer semestre del 2023 instalarán un tramo de fibra, de unos 100 kilómetros aproximadamente, que completarán un anillo de conectividad en la provincia. Se trata de una sección que unirá la zona de Ullum con el Complejo Astronómico El Leoncito (Casleo), en Calingasta, que no estaba proyectada originalmente. Si bien esos son los puntos a unir, el presidente de la compañía, Gustavo González, indicó que están analizando tres alternativas que implican diferentes lugares y diferentes distancias. Así, la decisión final de por dónde irá el nuevo trazado "se tomará durante el primer trimestre". Por otro lado, el funcionario indicó que el objetivo, además de cerrar el anillo, es que exista una unión con Uspallata, en Mendoza, para luego realizar una conexión con Chile, donde están instalados servidores, por lo que la provincia podría sumar otra puerta de entrada, a más corta distancia, para otorgar un mejor servicio, por ejemplo, en juegos online.

La decisión de avanzar con más conectividad se debe a que el proceso de instalación de fibra óptica está avanzado. Si bien González reconoció que existieron demoras por inconvenientes en la importación de productos para el tendido, aseguró que "para febrero esperamos tener toda la línea instalada". Esto es, la construcción y provisión del tendido de más de 500 kilómetros de fibra que unirán unas 30 localidades de Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil, más un tramo de Zonda, Ullum y Capital. Además, el 3 de enero se producirá la apertura de sobres de licitación para la compra de equipos necesarios para "iluminar" la fibra. Se trata una licitación con un presupuesto de 1.500 millones de pesos (ver Licitación... ).

Sobre la futura línea para cerrar el anillo, el presidente de San Juan Innova indicó que "hoy la red terminará por el Oeste en el Casleo, mientras que desde la ciudad, el punto más cercano será Ullum. Lo que tenemos que hacer es conectar ese tramo. Una de las alternativas que estamos analizando es seguir hacia el Sur y entrar a Mendoza, para hacer una unión con Uspallata, porque desde ahí podemos conectarnos con Chile", ya que en el vecino país "existe mucho contenido de internet alojado". Si bien se trata de un proyecto para el 2023, González aclaró que la iniciativa no frenará "el lanzamiento del servicio de la red principal", sino que el objetivo es "dar confiabilidad a la red. Si tenemos algún corte, con la situación actual, corremos el riesgo de no poder alimentar todo el sistema y que algunas zonas queden sin servicio. Con esto no pasaría".



Distancia

500 Son los kilómetros de fibra óptica que está instalado la empresa estatal San Juan Innova. Estará lista en febrero.

Licitación por 1.500 millones de pesos

El martes 3 de enero se llevará adelante la apertura de sobres para la compra de equipos necesarios para iluminar los 500 kilómetros de red de fibra óptica. Según indicó el presidente de San Juan Innova se trata de "equipos de telecomunicaciones, como routers, switches, que van instalados en los distintos nodos distribuidos en la provincia, unos 30, y el data center que va instalado en el Centro Cívico".

González indicó que han existido consultas de empresas con anticipación por lo que estiman que 15 días, después de la apertura, podrán tener una definición para realizar la adjudicación.

Si bien el presupuesto oficial alcanza los 1.500 millones de pesos, no se descarta que quienes presenten ofertas lo hagan por valores más elevados, ya que el presupuesto se conformó a mediados de año y todos los equipamientos necesarios son importados. Bajo ese parámetro, también será clave el proceso que demorará el ingreso al país, para comenzar con la instalación y la iluminación de la red.