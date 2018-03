Acuerdo. El jueves por la tarde, los tres gremios con representación en San Juan, UDAP, UDA y AMET lograron un acuerdo salarial con el Ejecutivo. Consistió en un 17 por ciento de aumento con cláusula gatillo incluido.

A pesar de que los docentes y las autoridades provinciales lograron un acuerdo salarial en paritarias, el conflicto sigue en puerta. No sólo los maestros adheridos a UDAP, gremio mayoritario local, inician medidas de fuerza hoy y mañana en adhesión a un reclamo nacional, sino que pueden sumar otra jornada más, prevista para el jueves. Se trata del paro nacional de mujeres, al que se plegó CTERA. Desde el gremio local, adelantaron que participarán, pero resta definir el mecanismo, aunque no descartaron el paro. En el gobierno se mostraron molestos, y ya adelantaron que, al igual que hoy y mañana, se les descontará la jornada a los docentes que no trabajen. En este sentido, el nivel de acatamiento a los paros se convirtió en una pulseada entre el gobierno y el gremio, lo que provoca expectativa por saber si habrá muchos o pocos docentes que vayan a trabajar hoy y mañana.



Así, de concretarse, serían tres días sin actividad que encaran los docentes sanjuaninos, justo en la semana que arrancan las clases y luego de haber cerrado un acuerdo paritario la semana pasada. Cabe recordar que quienes impulsan dos jornadas sin actividades, y un posible tercero, es UDAP, mayoritario en la provincia, con unos 10 mil afiliados de los 15 mil docentes que hay en San Juan. El resto, los maestros de UDA y AMET, decidieron no convocar a la medida de fuerza, por lo que hoy y mañana no harán paro. Sobre el mecanismo de acción previsto para el jueves, el secretario adjunto de UDAP, Luis Lucero señaló que "lo vamos a determinar en estos días".



Por otro lado, desde el gremio esperan, para estos dos días, un alto grado de acatamiento de los docentes afiliados. Sobre las medidas de fuerza, en la vereda de enfrente está el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, que puso en duda la expectativa de acatamiento sindical al manifestar que "no sé si los docentes están dispuestos a ceder entre 1.400 y 2.400 pesos por un problema que les es ajeno". Según el ministro uñaquista la convocatoria de CTERA hace base en el conflicto docente de provincia de Buenos Aires y no representa ninguna incidencia local.



Sobre ese tema, Lucero apuntó contra Gattoni porque aclaró que se trata de un reclamo legal, nacional y de todos los docentes. Además, le secretario adjunto de UDAP, aprovechó para criticar al Ejecutivo al manifestar que "promocionar y publicitar la aplicación de descuentos, es un mecanismo prepotente que genera temor, con el objetivo de romper la organización y los derechos de los docentes", y opinó que dar a conocer esos números pueden perjudicar la convocatoria al paro.



La polémica entre el Ejecutivo local y UDAP se inició el viernes, luego de que CTERA convocara al paro para hoy y mañana. El malestar en el Gobierno radica en que el jueves se llegó a un acuerdo salarial, 17 por ciento de aumento en dos veces, con la incorporación de la cláusula gatillo. Pero además, les solicitó que los conflictos nacionales no incidan en San Juan. Luego, a menos de 24 horas, UDAP confirmó la adhesión y el paro.



El acuerdo del jueves es clave porque también repercute en los demás gremios estatales (Ver Recuadro).

Lo que pregunto es ¿por qué estarían dispuestos a ceder salario por un problema ajeno? ROBERTO GATTONI - Ministro de Hacienda

Lo que está haciendo el Gobierno local es provocar el miedo en los docentes. Luis Lucero - Secretario Adjunto de UDAP

Gremios estatales

El acuerdo al que llegó el Ejecutivo el jueves con los tres gremios docentes, un aumento del 17 por ciento en dos veces, con la incorporación de la cláusula gatillo, generó posiciones dispares entre el resto de los representantes estatales.



Entre ATE, ATSA, Sindicato Médico y UPCN, sólo el último se mostró de acuerdo con la propuesta.



El dato no es menor porque ahora el Gobierno debe llevar adelante una negociación con esos gremios y toma como base lo acordado con los docentes.



El otro punto clave es que el sindicato que tiene al frente José Pepe Villa, UPCN, es el más representativo entre los trabajadores, lo que le da peso en la negociación. Según dijo el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, el encuentro con el resto de los gremios debería darse entre hoy y mañana, aunque hasta el cierre de esta edición no estaba confirmado el día y el horario.