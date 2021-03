Sobre el concejal caucetero Miguel Caselles pesa una investigación penal por haberle enviado mensajes por Messenger de Facebook a una chica de 16 años para mantener relaciones sexuales (figura conocida como grooming), a cambio de comprarle un celular nuevo. Luego de que trascendiera que el oficialismo en el Concejo Deliberante buscará su suspensión, el edil se contactó con este medio y habló por primera vez. Así, dijo que la acusación en su contra es falsa y que se trata de una maniobra política, aunque indicó que no puede dar nombres porque no tiene pruebas. Además, destacó que ayudó socialmente a la familia de la menor y que su madre, quien había puesto la denuncia, lo extorsionó, pero expresó que tampoco podía dar detalles de ese hecho porque había denunciado a la mujer antes de que estallara el escándalo y que dicha causa se está tramitando.

Caselles resaltó enfáticamente que "no le envié mensajes a la chica, para nada. La mala voluntad es de la señora de la casa (por la madre). Yo tengo una denuncia contra esta mujer, antes que ella la iniciara. Ella me extorsionó y yo la denuncie, pero no puedo entrar en detalles hasta que se la indague". Por otro lado, señaló que "nunca he manejado Facebook para eso, sólo respondo a mis seguidores, pero nunca tuve ese tipo de contacto". A través de una orden judicial, los policías le secuestraron celulares, notebooks, pendrives y chips para rastrear los mensajes, aunque el concejal manifestó que "las pericias van a salir a mi favor porque no hay nada". También remarcó que "no he tenido contacto con la joven, nunca estuve solo con ella. Fui una o dos veces a su casa y siempre estuve con compañeros políticos míos y con sus padres adelante".

El caso volvió a cobrar fuerza luego de la sesión del jueves en el Concejo Deliberante, en el que el presidente del bloque oficialista, Emilio Escudero, le solicitó que se tome licencia para ponerse a disposición de la Justicia. Caselles indicó que "no voy a pedir licencia porque, si lo hago, estaría reconociendo mi culpabilidad y soy inocente". El presidente del Legislativo municipal, Juan José Escobar, había contado que tomó la palabra y que el planteo apuntó a que tuviera un gesto de grandeza y se evitara el desprestigio del cuerpo deliberativo. Ante la negativa del edil, Escobar informó que el oficialismo planteará su suspensión.

Frente a esa movida, Caselles sostuvo que "la gente del oficialismo está actuando de mala fe. Con la denuncia en mi contra, quieren tapar la mala gestión que están realizando, saben que van a desviar la atención".

Según explicó el titular del Concejo, para concretar la suspensión son necesarios los votos de las dos terceras partes de los siete integrantes, es decir, cinco manos levantadas. El oficialismo justicialista cuenta con cuatro miembros, por lo que hace falta la adhesión de los dos restantes opositores: Paola Cepeda y Emanuel Castro.

Sin embargo, Caselles dijo que "va a fracasar el planteo del oficialismo porque mis compañeros están al 100 por ciento conmigo, saben que es una cuestión política, que hay una mano negra. Mi figura política ha crecido en este año de pandemia y había que voltearla. He trabajado en merenderos en los que le he dado de comer a 200 niños".

El concejal contó que "conocí a esa familia en una reunión que organicé para el merendero" y reconoció que estuvo en su casa en donde "el padre me pidió trabajo y se lo conseguí en una empresa de construcción. Al otro día, me pidieron si podía colaborar con una caja de leche para uno de los niños y así lo hice". En los encuentros, Caselles dijo que no tuvo contacto con la joven y menos por Facebook.

La madre de la chica puso la denuncia el 12 de enero, mientras que el edil dijo que la había denunciado a ella dos días antes. El expediente contra Caselles está en la Unidad Conclusiva de Causas del sistema acusatorio y dijo que aún no ha sido indagado.



>> DEFINICIONES

MIGUEL CASELLES - Concejal caucetero

"Yo me he puesto a disposición de la Justicia. No tengo ni una indagatoria y, mientras no se demuestre lo contrario, soy inocente. Estoy en plena libertad de mis facultades para actuar y seguir trabajando".

"No he tenido contacto con la joven y no le envié mensajes para tener relaciones sexuales. Lo niego. Hay una mala voluntad de la madre, que fue quien puso la denuncia".

"No sé por qué los concejales del oficialismo piden una suspensión de mi trabajo si no hay una sentencia firme. Me están rayoneando de algo en lo que todavía no hay nada. Y no voy a pedir licencia".

Grooming

El Código Penal castiga con hasta 4 años de prisión al que "por medio de comunicaciones electrónicas, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual".



Origen partidario

Caselles llegó al Concejo caucetero en 2015, de la mano del exintendente Julián Gil, y repitió en 2019. El vínculo político entre ambos se rompió el año pasado cuando Gil expulsó a Caselles de su partido Unidos Triunfaremos.