Recambio. Los abogados buscarán los reemplazantes de Marcelo Navas y Oscar Cuadros, quienes resultaron elegidos en 2014 para integrar el Consejo de la Magistratura.

Algunos abogados aseguran que se viene "la madre de todas las batallas". El Foro que nuclea a los profesionales dispuso la semana pasada que el 4 de diciembre se realice la elección de los dos integrantes del Consejo de la Magistratura, el órgano que conforma las ternas para cargos vacantes de jueces, fiscales y defensores. En la contienda ya se anotó el sector con el que Marcelo Arancibia llegó a la presidencia del Foro y desde la agrupación de abogados peronistas señalaron que también serán de la partida, aunque empezarán a analizar si será alguien del palo o apoyarán a un candidato. La disputa es crucial porque los que resulten seleccionados participarán el año que viene de la definición de los reemplazantes de al menos dos ministros de la Corte de Justicia.



La conducción de Arancibia ha venido poniendo el foco en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, sobre el que ha cuestionado que no haya puntaje ni orden de mérito tras las entrevistas a los candidatos. En ese marco, ha lanzado fuertes críticas a la selección de la cortista Adriana García Nieto, exfuncionaria de Gobierno. Pero la línea combativa del titular del Foro no estuvo exenta de reproches internos y le surgió una férrea oposición desde los abogados justicialistas. De hecho, desde este espacio venían marcándole la cancha en las asambleas y una lista afín al PJ licuó su poder al ganar en agosto la vicepresidencia de la entidad y tres de los cinco cargos del Directorio.



Ahora la mirada está puesta justamente en los comicios en los que se elegirán a los dos abogados titulares y dos suplentes que serán parte del Consejo de la Magistratura. El propio Arancibia manifestó que presentarán candidatos en la contienda para "dar pelea desde adentro" en busca de reformas y desde el espacio de los letrados peronsitas también indicaron que jugarán, aunque verán si llevan un postulante propio o apoyan a alguno con el que se sientan identificados. Los abogados son los únicos miembros que se someten a una elección. Los actuales integrantes son Marcelo Navas y Oscar Cuadros y este último se vio envuelto en un escándalo durante el concurso de selección de un cortista (ver aparte).



El resto se define a través de otros mecanismos. El representante de la Corte surge tras un sorteo entre los ministros, el de la Cámara de Diputados luego del voto mayoritario y al del Ejecutivo lo escoge el Gobernador. Así, el Consejo está hoy conformado además por el cortista Adolfo Caballero, el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, y la diputada Marcela Monti.



La nueva composición del Consejo comenzará a rodar el año que viene y el panorama inmediato es de recambios trascendentales. El ministro Abel Soria Vega renunció a su lugar en el máximo tribunal judicial en septiembre y se calcula que dejará definitivamente el puesto en marzo o abril, cuando comience a cobrar como jubilado. Su par Ángel Humberto Medina Palá dijo que presentará su dimisión en lo que queda del año, por lo que también se terminará retirando en el transcurso de 2019. Y todavía queda por definir la situación de Adolfo Caballero, quien renunció en abril y aún no le sale la jubilación, aunque fuentes calificadas señalaron que es inminente. Una vez que se concrete, se verá si el concurso para buscar a su reemplazante se define en lo que queda del año o pasará para el siguiente.



Como la futura conformación del órgano de selección tendrá un mandato de cuatro años, terminará de resolver el recambio del resto de magistrados que se vienen jubilando con el 82 por ciento móvil.

Más detalles

Jurado

El 4 de diciembre los abogados también elegirán a sus pares que integrarán el jurado de enjuiciamiento, el órgano que juzga la conducta de los magistrados. Hoy, los titulares son Alberto Bloise y Roque Marún mientras que los suplentes son Marianela López y José Luis Aracena.

Último choque

El 14 de agosto, el sector de Arancibia llevó como candidata a la vicepresidencia a Vanesa Laciar. La lista afín al PJ postuló a Sergio Saffe Peña. Este último se alzó con la victoria con el 55,3 por ciento de los votos y se quedó con tres de los cinco vocales del Directorio.

Retirada y denuncia

El 4 de abril, el consejero Oscar Cuadros se retiró de una de las entrevistas a candidatos por un lugar en la Corte de Justicia bajo el argumento de que en las redes sociales había una "operación" en su contra para desprestigiarlo por sus críticas hacia el sistema de selección de magistrados y que no había encontrado apoyo en sus colegas. Su salida resultó un escándalo y el secretario General de la Unión Judicial, Sebastián López, lo denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Cuando se produjo la primera vacante en la Corte, Cuadros se excusó de su rol de consejero y decidió competir, aunque el lugar lo conquistó Guillermo De Sanctis. En el segundo recambio, no se anotó y lanzó críticas al mecanismo de selección. El académico es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo.