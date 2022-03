Enrique Conti, referente del bloquismo disidente y miembro del Tribunal de Cuentas, habló en Demasiada Información, en Radio Sarmiento, después que el Jurado de Enjuiciamiento rechazó ayer la denuncia que el dirigente de Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia, hizo en su contra. El abogado había pedido la destitución del miembro de Juntos por el Cambio (JxC) al incurrir en "mala conducta" al participar de actos políticos, cuando dicha actividad está vedada para los vocales del Tribunal.

"Yo desde el principio plantee que fue una invitación técnica para hablar de la sequía, no iba a hacer un acto político. La invitación fue porque yo había sido ministro tres veces y conocía las entidades que fueron a reclamar", remarcó Conti en diálogo con Demasiada Información.

"Nunca pensé en renunciar. Tengo en claro que terminado el cargo uno seguirá en política", agregó.

Qué resolvió el tribunal

El Jury dejó en claro en su resolución, que está plasmada en la ley, que la causal de mala conducta sólo está reservada a magistrados, esto es, a jueces, fiscales y defensores, por lo que no aplica al contador. A su vez, el Jurado hizo particular referencia a que, como abogado, Arancibia no puede desconocer esa diferencia sustancial y, así, archivó la causa. Por otro lado, hubo un llamado de atención a Conti, ya que le "requirieron" que se abstenga de participar "de cualquier modo y carácter" de actividades políticas.