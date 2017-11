En el marco del plan operativo de controles fitosanitarios para combatir la "polilla de la vid" o Lobesia botrana, el Ministerio de Producción informó que desde principio de mes continúa realizando aplicaciones aéreas en viñedos y terrenos de Caucete y 9 de Julio.



El servicio de tratamientos aéreos implica la utilización de un producto específico registrado y autorizado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) denominado "chlorantraniliprole". Este producto es amigable con el ambiente, responde a la categoría toxicológica más baja, clase 4 (Banda Verde) y no posee toxicidad para abejas. De todas maneras, y a pesar de su inocuidad, para aumentar la seguridad de la aplicación no se realizan tratamientos a 250 metros de escuelas, hospitales o centros de salud, centros urbanos, cultivos orgánicos, granjas, etc.