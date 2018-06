Desde el próximo 2 de julio, los productores de uva en fresco de Mendoza y San Juan deben inscribirse en el Sistema de Medidas Integradas (SMI), para poder comercializar su producción en las provincias que no integran las regiones de Patagonia, Cuyo y el Noroeste. Esta medida tiene el fin de evitar la dispersión de la Polilla de la Vid, en el marco del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana. La inscripción al SMI se llevará a cabo en San Juan de lunes a viernes, de 8,30 a 13,30, en la sede del Centro Regional Cuyo ubicado en Avenida 25 de Mayo esquina Alvear. La documentación requerida para los productores que se inscribieron en la temporada pasada es la siguiente: Declaración Jurada de Destino de la Producción (Formulario 6), de carácter excluyente para esta reinscripción. DNI del propietario, original y fotocopia. En el caso de no ser el titular (encargado, administrador, etc.) presentar además autorización y fotocopia del DNI.



En el caso de personas jurídicas presentar además nota de autorización de los propietarios, original y fotocopia del DNI del responsable que presenta la documentación, constancia impresa de CUIT correspondiente a la Razón Social y la constancia de inscripción en RENSPA.



En el caso de inscribirse por primera vez, tanto como propietarios o sociedades, los interesados pueden comunicarse previamente al 264 4231341 y 4235515, o bien escribiendo a: lobesiasj