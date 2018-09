La Cámara de Diputados aprobará hoy el proyecto de ley de coparticipación municipal (foto) y cuando entre en vigencia el año que viene, la provincia compensará con fondos de su tesoro a la municipalidad de la Capital. ¿El motivo? Debido a la nueva distribución de recursos, que cuenta con parámetros objetivos, la comuna que conduce Franco Aranda recibirá menos dinero del que finalmente terminará percibiendo durante este 2018 más la inflación. Y la iniciativa establece que ningún distrito en 2019 contará con menos plata que este año, tal cual lo había manifestado el gobernador Uñac. Fuentes oficiales y el propio jefe comunal confirmaron el futuro desfasaje. Si bien se habló de que la diferencia alcanzaría los 20 millones de pesos, la misma no pudo ser confirmada por las autoridades. Según explicaron, no es fácil hacer un cálculo en este contexto nacional, en el que se desconoce cuál será finalmente el índice de precios al consumidor y que no está conformado el presupuesto provincial 2019.



Aunque las fuentes indicaron que Capital es el único municipio que "pierde" frente al nuevo esquema, Aranda manifestó que apoya la ley del Ejecutivo, ya que "los recursos provinciales a distribuir entre los 19 municipios son mayores y ya no estaremos atados a una suma fija, sino que dependerá del nivel de recaudación".



La ley es una deuda histórica para las comunas. El Ejecutivo planteó una serie de reuniones junto a los secretarios de Hacienda de cada distrito y luego de más de un año de encuentros, se conformó un proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados hace un mes.



La norma plantea un claro mecanismo de reparto de los impuestos provinciales, un 20 por ciento del total, y los nacionales, un 14,5 por ciento de los recursos de libre disponibilidad. En la distribución entre los municipios se tienen en cuenta parámetros como la población, los hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI), zona desfavorable y la dispersión poblacional, entre otros.



Con el sistema actual, que se caracteriza por una suma fija a distribuir con criterios no muy claros, Capital percibe el 19,28 por ciento de la totalidad de los fondos, mientras que con la nueva la ley el coeficiente cae al 14,72 por ciento.



Esa baja implica que Capital percibirá en 2019 menos fondos que los que embolsará este año, sumando la inflación, por lo que el Ejecutivo disparará una compensación.



El proyecto previó las eventuales diferencias que pudieran surgir durante el primer año de vigencia de la ley, la que estarán financiadas por el tesoro provincial. La medida se debe a que la gestión uñaquista aseguró que todos los distritos recibirán la misma cantidad de fondos que en 2018, sumando el alza del IPC que publica la Instituto Nacional de Estadísticas y Censo para este año.



Al ser consultado sobre la compensación y el coeficiente de reparto, Aranda sostuvo que "Capital es la menos beneficiada, pero sabemos que habrá unos 1.000 millones de pesos más para distribuir entre los municipios". Además indicó que, como se trata de recursos impositivos a distribuir, "eso es positivo porque índices como el impuesto Automotor e Ingresos Brutos beneficiarán mucho a la Capital si la recaudación local crece".