Combativo. El Sindicato Médico que conduce Daniel Sanna es el gremio más duro de la cartera sanitaria, independientemente de quién sea el ministro.

El Secretario Técnico del Ministerio de Salud Pública, Roberto Correa, negó ser parte de dos empresas locales que prestan servicio al Estado. La afirmación del funcionario, segundo en la cartera que dirige Alejandra Venerando, es en respuesta a la presentación administrativa que el Sindicato Médico acercó la semana pasada al Ejecutivo y a la Cámara de Diputados, en la que pide que se investigue si Correa es accionista de distintas empresas y que como tal, estaría violando la ley de Ética Pública, que prohíbe que un funcionario sea proveedor del Estado. Además de ofrecer pruebas, Correa sostuvo que la denuncia del gremio "es falsa" y que, como tal, analizará si querella o no a quien conduce del sindicato, Daniel Sanna.



La polémica se dio a conocer ayer cuando el gremio emitió un comunicado en el que indica una "posible incompatibilidad entre la actividad privada del Dr. Roberto Correa y su función como Secretario Técnico del Ministerio de Salud Pública de la provincia", ya que "según consta en los informes emitidos por el Registro Público de Comercio en junio de 2018", el funcionario "es miembro de sociedades que mantienen vínculos contractuales con el Estado".



Si bien en el documento que hizo circular el Sindicato Médico no figuran las empresas en las que Correa participaría, fuentes oficiales indicaron que se trata de Hemodinamia San Juan SRL, que además forma parte del Centro Integral de Medicina de Alta Complejidad (CIMAC SA), y de Tomografía San Juan S.A.



Para el caso de la primera, Correa sostuvo que no es parte de la misma desde el 23 de diciembre de 2016, cuando cedió todas las cuotas societarias que tenía, trámite que se hizo efectivo en una escribanía. "En dicho acto, los cesionarios asumieron el compromiso de inscribir el traspaso de las acciones en el Registro Público de Comercio, pero aún eso no se ha materializado, situación que es ajena a mi voluntad, pero que no modifica el hecho de mi desvinculación", dijo Correa. En tanto, admitió formar parte de Tomografía San Juan, aunque aclaró que "esa empresa nunca ha celebrado convenio por prestaciones con Salud Pública, ni ningún hospital público o centro del salud de la provincia". Además, Correa aclaró que también formó parte de la firma Procedimientos Terapéuticos Endovasculares SRL, pero como ocurrió con Hemodinamia San Juan, también se desprendió en 2016.



Fuentes de la cartera sanitaria analizaron la presentación del gremialista como una movida para tener notoriedad. Por su parte, Sanna no atendió los llamados de este medio.