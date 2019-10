Tras arreglar un problema del sistema informático que envía la Cámara Nacional Electoral (CNE) para la generación del padrón, en San Juan se incorporaron casi 4 mil personas en comparación a la cantidad que hubo en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto. Así lo indicó el secretario Electoral de la Justicia Federal con asiento en la provincia, Edgardo Benítez, al explicar que el error también se ha constatado en otras provincias. De esa manera, en el padrón de las internas hubo 561.207 electores mientras que en el que se utilizará para este domingo contiene a 565.118 inscriptos, lo que hace una diferencia de 3.911 personas, un 0,69 por ciento más.



Según Benítez, para este comicio se logró subsanar un error dentro del Sistema de Gestión Electoral (SGE) gracias al aporte que hizo el personal de la Secretaría Electoral local. A su vez, el funcionario indicó que aquellas personas que no pudieron emitir su voto en las PASO, por no haber estado en el padrón, no serán multados y podrán ejercer su derecho este domingo sin inconvenientes. También recomendó a los votantes ingresar a www.padron.gob.ar para que consulten si figuran en el registro y para confirmar el lugar de votación.



No es la primera vez que se incorporan personas al padrón nacional. Previo a las PASO, y tras la publicación del padrón provisorio, se presentó un reclamo a la CNE por la ausencia de jóvenes que al domingo tendrán cumplidos los 16 años. Así se sumaron 1,5 millones de nuevos electores.



Por otro lado, Benítez indicó que se espera que entre las 22 y las 23.30 la empresa Smartmatic comience a publicar los valores provisorios del escrutinio, los que corresponderán a un 30 por ciento de las mesas relevadas. Además, el escrutinio definitivo comenzará el martes a partir de las 18.



Seguridad



El coronel José Carlos Hilgert, jefe del RIM 22, a cargo del Distrito Electoral San Juan, indicó que la cantidad de personal que tendrá en manos la seguridad para las elecciones será de 1.235 uniformados entre Ejército, Gendarmería, Policía Federal y local y Seguridad Aeroportuaria. Es la misma cantidad que en las PASO.