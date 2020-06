Tal cual lo había adelantado este medio, la Corte de Justicia le confirmó ayer al gremio Unión Judicial que la feria de julio, prevista entre el 13 y el 27, se diferirá a otro mes. Además, desde el máximo tribunal ratificaron que en ese lapso habrá atención al público de 8 a 12, por lo que se dejará de lado la atención en la tarde, mientras que el trabajo interno será de 8 a 13. No es lo único, ya que el horario para la presentación de planteos en la Mesa de Entradas Virtual (MEV) se limita de 8 a 13, dado que antes estaba abierto a cualquier momento del día. El objetivo, indicaron en la Corte, es evitar que se produzca una carga masiva de presentaciones. También indicaron que no se suspenden los plazos procesales. El anuncio se dio ayer en un encuentro que tuvieron las partes en la sala de acuerdos del máximo tribunal. La decisión de diferir la feria hacia otro momento se dio luego de un pedido del Foro de Abogados. Desde la entidad le hicieron llegar a la Corte la necesidad de no afectar las tareas de los profesionales, más de lo que ya se vieron restringidas por el aislamiento social y obligatorio producto de la pandemia por el coronavirus.