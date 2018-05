Decisión clave. La Cámara de Diputados elegirá por segunda vez a otro ministro de la Corte en casi un año y medio. Todo se encamina a una puja por el sistema de selección del magistrado.

La Cámara de Diputados definirá hoy a la mujer que integrará la Corte de Justicia y la elección saldrá con pelea. Es que si el bloque justicialista propone a Adriana García Nieto, actual asesora Letrada de Gobierno, ya hay opositores que adelantaron que votarán en contra y que postularán a otra candidata o se abstendrán. Inclusive, señalaron que plantearán críticas al sistema de selección y que se levante la suspensión a una ley que regulaba dicho mecanismo. No obstante, la designación es por simple mayoría y el oficialismo cuenta con los números suficientes para imponerse.



Por primera vez en su historia, el máximo tribunal judicial de la provincia contará con una dama entre sus miembros. La situación se dio así porque el Consejo de la Magistratura armó la terna con García Nieto, Adriana Tettamanti, titular del Juzgado Contencioso Administrativo; y Celia Maldonado de Álvarez, representante legal del municipio de 9 de Julio. Es el segundo recambio en la Corte en casi un año y medio, luego de que la tradicional conformación permaneciera en la cúpula del Poder Judicial por 20 años y fuera señalada por todos como la responsable del letargo al que ha sido sometido el servicio de Justicia. El primer ingreso lo encabezó Guillermo De Sanctis, cuyo nombramiento también se dio en el marco de cuestionamientos de la oposición, que plasmó votos negativos y abstenciones (ver aparte).



En ese marco, la elección de la cortista nuevamente saldrá sin unanimidad y el consenso de todos los sectores. Todo está encaminado para que el PJ postule a García Nieto, que además es hermana del presidente de la bancada oficialista, Pablo García Nieto. El basualdista Sergio Miodowsky resaltó la idoneidad y la capacidad de las tres candidatas, pero remarcó que el bloque que lidera propondrá a Tettamanti porque, según dijo, es la que reúne mayores condiciones. A la vez, lanzó un tiro por elevación al señalar que "anhelamos que el sistema sea modificado para que la Justicia sea realmente imparcial e independiente". Así, destacó que plantearán que se perfeccione el mecanismo y que se ponga en vigencia la ley 7.371, la cual contempla un proceso de evaluación en el que los aspirantes logran un puntaje teniendo en cuenta sus antecedentes, una prueba escrita y una entrevista personal. La misma fue suspendida en 2003. El pedido va en sintonía con el reclamo del Foro de Abogados, cuyo titular, Marcelo Arancibia, se reunió ayer con el basualdismo.



El radical Eduardo Castro también valoró las condiciones profesionales de García Nieto, pero aclaró que no la votará y que hoy definirá si elige a otra candidata o si se abstiene de votar. Indicó que la mujer "tiene un vínculo muy notorio con el Ejecutivo. Un requisito imprescindible es que la Justicia sea independiente y poner funcionarios con ese tipo de vínculo es no cumplir con esa condición básica".



Por su parte, Fernando Moya, de Dignidad Ciudadana, también insistió en cambiar el sistema de selección y que, "por lo menos, entre en vigencia la ley del Consejo que está suspendida". Y aseguró que no propondrá a ninguna de las candidatas y que votará en contra de una posible postulación de García Nieto.



Inclusive, Carlos Munisaga, socio del oficialismo, dijo que a García Nieto le sobra idoneidad, pero "la sociedad está reclamando otra señal del Poder Judicial y su posible designación no iría en ese sentido, por su cercanía y dependencia funcional al Ejecutivo".







Selección histórica



Guillermo De Sanctis fue quien encabezó la renovación de la Corte. Fue designado en diciembre de 2016 y contó con 21 votos. Hubo siete abstenciones y tres votos en contra. La oposición había cuestionado el sistema de selección, por su vulnerabilidad a la voluntad política del Gobierno de turno.