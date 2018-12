El Gobierno no le quiere perder pisada a una actividad creciente a nivel mundial y que en San Juan tiene una presencia importante: la generación de energías renovables. Para eso creará un fondo especial, un fideicomiso financiero, para captar la participación de los privados. Los recursos que salgan de ese fondo tendrán un destino específico, la construcción de parques fotovoltaicos, del que la provincia tendrá parte del capital por lo que podrá obtener ganancias una vez que el proyecto esté funcionando. Esa participación estará en manos de la empresa estatal Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), que hoy sólo hace las planificaciones de inversión para entregarla a los privados a cambio de un canon. Según indicaron las autoridades, el fideicomiso estará listo en el primer trimestre del año que viene, y buscan que se constituya, inicialmente, con 100 millones de dólares, para construir un parque solar que genere unos 100 MW de potencia.



El anuncio de la creación de la herramienta financiera la dio el gobernador Sergio Uñac al indicar que, así como el Gobierno trabajó para tener de un bono fiscal con el objetivo de diversificar la economía local y que se puedan mantener o generar más puestos de trabajo, apuestan "al esquema de generación de energías y los negocios económicos de esa actividad, que en la provincia es más que importante".



San Juan es la principal provincia del país para el destino de proyectos solares. Un ejemplo de eso es que a nivel nacional, hay adjudicados unos 1.700 MW a través de las rondas del Programa Renovar, de los cuales 550 MW han sido captados por San Juan, y algunos de esos proyectos ya están en marcha en zonas como Cañada Honda en Sarmiento, en Ullum y en Iglesia (Ver infografía). La aspiración de la administración uñaquista con ese nivel a futuro, y que de los 7 u 8 mil MW en energía solar que quiere adjudicar el Gobierno Nacional hacia el 2025, se puedan instalar aquí unos 2.100 a 2.500 MW.



Según el ministro de Hacienda Roberto Gattoni, "estando el Estado como garantía, se podrá generar un modelo de negocio para que el sanjuanino común o un privado pueda invertir en un proyecto productivo que es limpio y amigable con el medioambiente, y que además tenga una muy buena rentabilidad, como la que aseguran los parques fotovoltaicos". Por otro lado, el funcionario explicó que están realizando el estudio legal de la herramienta para concretarlo y no descartó que el Ejecutivo impulse una ley para que sea aprobada por Diputados, ya que "se nos tiene que autorizar a invertir". Incluso, Gattoni no descartó que la provincia pida un crédito para generar el fideicomiso.



Por su parte, el presidente de Ente Provincial Regulador de la Energía Eléctrica (EPRE), Jorge Rivera Prudencio, indicó que "el Gobernador quiere que inversores privados, locales o de afuera de la Argentina, entren en un primer proyecto. Se está pensando en uno de 100 MW para fin del año que viene. El monto necesario asciende a los 100 millones de dólares, aproximadamente".



Además explicó que hoy la provincia no es parte de los proyectos que genera. "EPSE entrega los terrenos y los servicios, desarrolla el proyecto y se lo vende al privado que es quién hace la inversión. Por ese trabajo, la empresa obtiene una remuneración mínima". Por otro lado, el titular del EPRE sostuvo que para tener más proyectos es necesario contar con la infraestructura suficiente para evacuar la energía generada y que por eso están trabajando en nuevas líneas eléctricas y repotenciar las que existen (Ver recuadro).

Utilidad en años

30

Es la cantidad de años de vida útil que tendrá el parque solar de la Estancia Guañizuil, en Iglesia. Tiene 80 MW.

Personal

En el proyecto que la empresa Genneia tiene en Ullum, trabajaron 140 personas para la instalación del parque solar en un predio de 279 hectáreas de terreno virgen. Generará 80 MW de potencia instalada, la energía suficiente para abastecer unos 48.000 hogares. La inversión fue de unos 82 millones de dólares.

Repotenciar el sistema eléctrico local



Según confirmó Jorge Rivera Prudencia, la provincia está llevando adelante un fuerte esquema de repotenciación del sistema eléctrico local con el objetivo de que sea útil para evacuar la energía que desarrollen los parque solares.



Dentro de los trabajos que encararán desde EPRE figuran: la línea de 500 Kv desde San Juan a Rodeo, en Iglesia; y elevar la capacidad de la línea que atraviesa Albardón, Chimbas, Jáchal, Rodeo y que llega hasta Bauchaceta, hoy en 132 Kv.



Por otro lado, se ampliará la capacidad de la Estación Transformadora Nueva San Juan. Según Rivera Prudencio "hoy esa estación tiene 450 megas de potencia de transformación y la vamos a duplicar. Eso es clave porque tenemos que pensar en la demanda y en la generación de energía nueva hidroeléctrica y solar".