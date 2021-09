Desde el Ministerio Público aseguran que, por la cantidad de causas que se formulan por día, la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Cavig, que atiende los expedientes vinculados a delitos por violencia intrafamiliar y de género, está al límite de su capacidad. Para que no colapse, crearán un área de atención temprana, con la que buscarán solucionar las denuncias y conflictos con acuerdos entre las partes. De lograrlo, anticipan que podrán dar una respuesta rápida entre un 35 a un 40 por ciento de los casos que esa unidad vuelca al sistema acusatorio. Así, no sólo darán una solución a muchas personas que llegan al Cavig, sino que apuntan a optimizar el recurso humano dentro de la fiscalía y a reducir la cantidad de audiencias que se presentan en el flamante sistema, aliviando la carga al personal.

De las causas que pueden ser solucionadas de manera temprana, para que luego sean formalizadas en un acuerdo en una audiencia ante un juez, se encuentran conflictos intrafamiliares de menor intensidad, como peleas de parejas y entre familiares, entre otros, los que representan para el denunciado su primer conflicto con la ley, por lo que no posee un historial de violencia. Las causas más complejas, como abusos sexuales, casos de violencia y amenazas agravadas, no serían parte del análisis de la nueva oficina. Así, la fiscal Coordinadora de Cavig, Claudia Salica, indicó que "no todo conflicto que se presenta se soluciona criminalizando y sometiendo a las personas a un proceso penal, porque, a la larga, el conflicto persiste". En esa línea, dio como ejemplo causas en la que "los padres denuncian a su hijo por amenazas. Pero, cuando investigamos, nos damos cuenta que lo que buscan esos padres es que su hijo pague los servicios de agua, gas y luz, porque este vive con ellos y su grupo familiar". Así, "si llegamos al compromiso de que el hijo pague los servicios, el tema se soluciona y no hace falta una sanción, porque si se le aplica un castigo penal, el conflicto no se arregla e, incluso, se puede agravar". Otro de los casos tiene que ver con "parejas que tienen conflicto con agresiones verbales que pueden llegar a una amenaza. Si analizamos dicha conducta, puede parecer intimidante, pero cuando se la estudia en el contexto y las condiciones socioculturales de la pareja, lo que realmente puede buscar esa mujer es que el hombre se vaya de su casa". Ante esa situación, Salica indicó que en el área de análisis temprano, con una mediación, se puede llegar a un acuerdo para que el hombre deje el domicilio y cumpla con algunas medidas de restricción. Ese acuerdo se firma y se presenta ante el juez "y no es necesario llevar adelante más audiencias" en el sistema acusatorio.

Las cifras oficiales de la UFI Cavig son abrumadoras. En sólo seis meses, recepcionó más de 1.700 acusas, por lo que cada uno de los ocho fiscales que integran esa unidad "atiende unas 240 causas", indicaron las fuentes. Según la magistrada, "hoy podemos llevar adelante esos expedientes, pero, si se incrementan, pueden generar un cuello de botella y colapsar la unidad". Incluso, desde la cúpula del Poder Judicial están al tanto de la situación y trabajan para dotar más personal (Ver página 5). Sobre el cúmulo de audiencias que se pueden reducir, Salica dijo que hoy, como mínimo, se realizan tres: la de formalización, la de control de medidas coercitivas (como restricciones de acercamiento) y la de control de la acusación o sobreseimiento. Con la nueva área, el número de audiencias se puede reducir a una.

Claves de causas y nueva área

Medidas alternativas

Según el Código Procesal Penal, la Fiscalía puede disponer de la acción penal y aplicar medidas de resolución de conflictos como la conciliación, mediación, reparación integral del daño y probation.

Personal inicial

El área de atención temprana estaría integrada por una mediadora conciliadora, una psicóloga, una asistente social, dos ayudantes fiscales, dos auxiliares y una fiscal coordinadora.

Causas

Del total de causas que tramita Cavig, un 80 por ciento responde a violencia intrafamiliar o doméstica. El resto, corresponde a casos de violencia de género entre personas que no tienen vínculo.

Intrafamiliar

Del total de causas de violencia intrafamiliar, un 70 por ciento responde a conflicto entre parejas, un 20 por ciento entre padres e hijos y, el resto incluye a personas con otros vínculos.