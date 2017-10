La ex presidenta y candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, volvió a trazar un panorama negativo de la situación social y económica del país, realizó varias críticas al Gobierno nacional y consideró que "la gente no está feliz", en un acto proselitista en el municipio bonaerense de Merlo.

"La gente no está feliz. Se la puede ver en la calle, en los rostros, en los trabajadores que no les alcanza para llegar a fin de mes o tienen miedo de perder el trabajo. Quiero volver a ver a un pueblo feliz", señaló Cristina Kirchner.

"Quiero que la gente vuelva a ser feliz esperando el fin de semana para comprarse algo o que vuelvan a esperar las vacaciones de invierno para irse de vacaciones", agregó.

Durante su discurso, la ex mandataria le envió un mensaje a los militantes de Unidad Ciudadana para que traten de persuadir a los votantes de Sergio Massa y Florencio Randazzo, ya que les pidió que hasta el 22 de octubre "salgan a convencer a aquellos que en las PASO no nos acompañaron, pero votaron oposición, porque piensan que la situación no está bien y que las cosas deben cambiar".

También lanzó un mensaje al Gobierno al afirmar que en el kirchnerismo "el ADN no es oponernos por la oposición misma, sino que nos oponemos a la destrucción del trabajo y a todas las políticas públicas que sean contra el pueblo". Y remató: "(Que el Gobierno) no tenga dudas de que vamos a apoyar si hacen algo distinto -a lo que están haciendo- a favor de la sociedad". En la inauguración de un monumento en homenaje a los ex combatientes de la Guerra de Malvinas, Cristina sostuvo que "Unidad Ciudadana tiene el compromiso de recuperar la soberanía de nuestras Islas Malvinas".

Luego aseguró que "en los últimos 18 meses, se ha importado más petroleo que en los ocho años de mi presidencia", por eso "los aumentos no tenían que ver con la soberanía energética sino que tenían que ver con que los dueños de las empresas son amigos del Gobierno". En la plaza "Héroes de Malvinas" de Merlo, Cristina Kirchner estuvo acompañada de los intendentes peronistas Gustavo Menéndez (Merlo), Walter Festa (Moreno), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas).

El que ofició de locutor y presentador del acto fue el propio Menéndez, quien denunció "una desmalvinización por parte del Gobierno también con políticas públicas económicas". "Este tiempo me hace acordar a (Domingo) Cavallo, pero no al Cavallo -ministro de Economía- de (Carlos) Menem, sino el de la dictadura", concluyó el intendente de Merlo.

Fuente: Télam