Luego de que el Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Sergio Massa, anunciara un "dólar agro" que pasará de 300 a 340 pesos al 31 de agosto para las exportaciones de las economías regionales, el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de San Juan (Cacex), Antonio Giménez, señaló que se trata de una medida "temporal, coyuntural y que genera incertidumbre, confusión y muchas asimetrías". A su vez, el titular de la Unión Industrial de San Juan, Ricardo Palacios, cuestionó el "impuesto" del 7,5 por ciento a las importaciones, que "lo que va a hacer es encarecer aún más los productos y desencadenar más inflación". Por otro lado, desde la cartera económica dieron a conocer que los vinos y mostos dejarán de pagar retenciones, por lo que en el sector lo calificaron como una "ayuda", "beneficio" y un "alivio" para recuperar la rentabilidad. Las medidas de Massa apuntan a mejorar los niveles de reservas y recaudación, al implementar otro tipo de dólar diferencial para las exportaciones e implementar un impuesto a las importaciones de productos. Sobre el precio del dólar agro, Giménez lo calificó de "leve alivio en la mejora del tipo de cambio, que está lejos del dólar que pagamos por todo lo que compramos para producir. En el fondo, demuestra que hay un desfasaje muy grande y que la economía tiene grandes desequilibrios, con una inflación muy alta". El valor de la moneda norteamericana para las exportaciones de las economías regionales saltará a 340 pesos hasta el 31 de agosto. El titular de la Cacex explicó que ayuda "a algunos, los que puedan estar exportando en este período. Por eso digo que genera muchas asimetrías, ya que, el que ya comercializó en el exterior, porque tiene un ciclo determinado, tendría que esperar al año que viene y se vería perjudicado. O, si tiene que hacerlo a fin de año, no sabe a qué valor del dólar". Entre las medidas que el ministro de Economía acordó en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se encuentra la aplicación del impuesto PAIS del 7,5 por ciento sobre todas las importaciones de bienes, salvo excepciones, como medicamentos. Palacios señaló que en la nómina están incorporados los bienes de capital, que son "los insumos que las industrias necesitan para fabricar. No hay ningún producto que no tenga algún componente importado. Esto va a repercutir en el costo del producto y en el precio de venta y va a genera más inflación". Por eso, habló de un impacto "negativo" y que se están trabajando "políticas muy de corto plazo y no en la certidumbre, que es lo que viene reclamando el sector industrial". Por otro lado, Massa dio a conocer la eliminación, a partir del 1 de septiembre, de las retenciones de un grupo de productos, entre los que se encuentran el vino y el mosto, que pagaban el 4,5 por ciento. En el sector explicaron que las bodegas que exportaban hasta 500 mil dólares al año no abonaban los llamados derechos de exportaciones, mientras que las que comercializaban desde esa cifra hasta 1 millón de dólares al año desembolsaban la mitad de la alícuota. Ahora, con la resolución del Ministerio de Economía de la Nación, vinos y mostos tienen retención 0, independientemente de su nivel de facturación. La medida fue calificada como beneficiosa y un alivio, dado que en el sector también indicaron la problemática de las diferencias de tipo de cambio. Además, desde las distintas cámaras y entidades aguardaban la "letra chica" de las resoluciones para no perder de vista ningún detalle.