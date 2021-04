La movida política de la oposición en la Cámara de Diputados llamó la atención y generó críticas por parte del Ministerio de Hacienda. Es que los legisladores de Cambiemos, que integran el Frente Con Vos, votaron en contra de la sanción de la ley que habilita a la provincia a tomar un crédito por casi 50 millones de dólares para la construcción del Túnel de Zonda, el cual es clave para el proyecto del acueducto Gran Tulum. Los opositores no apoyaron la iniciativa del Ejecutivo porque "no es el momento adecuado para que la provincia se comprometa con un préstamo en dólares", habían señalado. Ante esa postura, la ministra de Hacienda, Marisa López, criticó a los diputados al manifestar que "previo a que sucedan estas cosas, a mí, como ministra, me hubiera encantado que la oposición me consulte respecto al financiamiento, para mostrarles el beneficio de esta obra y que la provincia está en condiciones de afrontarlo en el tiempo estipulado de devolución del préstamo".

Los que votaron en contra del proyecto, que finalmente tuvo el OK legislativo por la mayoría oficialista, fueron los ocho diputados que integran los bloques de Producción y Trabajo, PRO Juntos Por el Cambio y Actuar. La postura representa un cambio en la manera de actuar de la oposición, la que, desde inicios del año pasado y durante la pandemia, ha venido acompañando las iniciativas del Ejecutivo en materia sanitaria y sobre las acciones que impulsó el uñaquismo para evitar la propagación del virus. Incluso, los integrantes del frente Con Vos, que lidera Marcelo Orrego, han votado a favor de las adhesiones locales a los decretos emitidos por el presidente Alberto Fernández.

En el ámbito local, la negativa fue en contra de una iniciativa a la que la administración uñaquista le ha puesto mucho interés, en la que se encuentra el Acueducto Gran Tulum. López defendió la obra y criticó a los legisladores al manifestar que "es un proyecto muy importante, que prevé recursos hídricos para los próximos 50 años y para abastecer a un millón de habitantes. Es clave para una provincia que tiene un problema respecto a la escasez de agua".

En la sesión del jueves, el encargado de expresar la postura opositora fue el legislador Carlos Jaime Quiroga, quien sostuvo que "debemos efectuar un análisis pormenorizado de los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las obras. Es en este punto que entendemos que no es el momento adecuado para que la provincia se comprometa con un préstamo en dólares, casi 50 millones, comprometiendo a gestiones futuras, ya que se pagaría en diez años y con dos años de gracia". En esa línea se manifestó el presidente del bloque de Producción y Trabajo, Sergio Miodowsky, quien indicó que "creemos que no son los tiempos y los momentos para que la provincia se endeude". Desde Hacienda indicaron que el préstamo es muy accesible, a través de una entidad nacional, destinado para este tipo de obras (ver detalles).

Fuentes oficiales indicaron que la postura de los diputados no cayó bien y que llamó la atención. Al ser consultada, López refutó a los legisladores al manifestar que "el índice de endeudamiento de la provincia, establecido en la ley de Responsabilidad Fiscal y que tiene un tope del 15 por ciento de los recursos corrientes netos, actualmente es del 3 por ciento. Pero, a su vez, esta obra, a lo sumo, puede llevar ese índice del 3 al 4 por ciento. Esto quiere decir que, dentro del conjunto de provincias, San Juan debe ser una de las que menor nivel de endeudamiento tiene".

Detalles del crédito

Es aportado por el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional, que administra el Ministerio del Interior de la Nación. Es por 49.973.127,06 dólares, con un plazo de devolución de 10 años con dos de gracia. La tasa de interés es la de las Notas del Tesoro de EEUU a 10 años más un margen 3,70 por ciento anual.