Celina Ramella y Juan Sancassani no dejaron pasar la oportunidad de criticar a los diputados de Juntos por el Cambio (JxC), quienes ayer por la mañana pidieron prorrogar la Ley de Emergencia en la Obra Pública en la Cámara de Diputados de San Juan. El motivo de los legisladores del Justicialismo para cruzar a sus colegas: que en 2022 criticaron ese mismo proyecto que presentó el oficialismo y ahora pidieron que siga vigente.

Juan Manuel Roca, de JxC, fue quien pidió que la emergencia durara hasta 31 de diciembre de 2024. Ramella fue la primera en contestar al pedido, aclarando que iban a aprobar la ley: "Resulta sorpresivo y un poco incoherente que hace once meses que aquellos que rechazaron o que votaron en forma negativa a esta ley, hoy quieran prorrogarla". En la misma línea habló Sancassani, quien dijo que la situación "no cambió entre el año pasado y ahora" y reclamó que tras el tratamiento en 2022 tuvieron que "defender el proyecto en la cámara y en los medios". Desde JxC no contestaron.