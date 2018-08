Tras la jornada de fuerte corrida cambiaria de ayer, el ministro de Hacienda de San Juan, Roberto Gattoni, compartió con DIARIO de CUYO su visión de lo acontecido y que se puede esperar para el futuro. Dijo que la suba extraordinaria ayer del dólar tuvo una combinación de causas políticas y económicas y que, a su juicio, la divisa puede bajar "si se toman medidas correctas'' que llegarán del consenso y acuerdo con todos los sectores argentinos. "'Hace falta mayor diálogo, pero con consenso. Si me junto a dialogar con la oposición y no tomo ninguna sugerencia y tozudamente insisto en mi mirada, no sirve. Los acuerdos son ceder posiciones y buscar puntos de equilibrio para poder avanzar, como dice el gobernador Uñac'', aseguró. Añadió que los acuerdos se deben hacer con todos los sectores sindicales, políticos y sociales y se esperanzó en que la Nación el martes próximo acepte las propuestas elevadas por los ministros de Hacienda de provincias opositoras, respecto a que el ajuste no apunte sólo al gasto y los recursos. "'Para mí la suba del dólar tiene que ver con problemas económicos que el Gobierno nacional no ha resuelto en los últimos años y con problemas de confianza que son generados por ellos mismos'', señaló, y enumeró los desaciertos que entiende no se han cumplido: tipo de cambio, nivel de inflación, pobreza cero. Consideró que hay una "pérdida de confianza' en el Gobierno porque no viene acertando su pronóstico desde que inició, ya que las metas fiscales fijadas no se cumplieron, la escalada del tipo de cambio fue mayor de la prevista en el presupuesto, se elevó la deuda a 140 mil millones de dólares y "'no ha cambiado ni la pobreza ni la desocupación''. "'Entonces -agregó- esto provoca un clima de incertidumbre que genera que algunos se retiren de los mercados argentinos, otros se refugien en el dólar y que además la confianza que quiere transmitir al público no la consigue, como hoy, que sale a hablar el jefe de Gabinete y el dólar sube''. Al consultarle qué medidas económicas deberían tomarse indicó que se debe corregir la falta de dólares de la cuenta corriente del país, corrigiendo la balanza comercial negativa y la fuga de dólares al exterior. "'Es cierto que con este dólar se corrigen algunas de esas cosas, pero hacerlo sólo con la liberación del tipo cambiario es un error. Hay que revisar las políticas de exportación e importación, fortalecer la industria nacional y recuperar la actividad industrial, comercial y exportadora para generar actividad económica, proteger a las economías regionales, gravar productos importados que no tienen urgencia o justificación y que generen pérdida de puestos de trabajo'' propuso.



Agregó que además se debe proteger a los sectores más vulnerables, dinamizar el mercado interno y la producción nacional para que la economía se ponga en movimiento y culmine la etapa recesiva.



En cuanto a rumores de default, Gattoni dijo que no están dadas las mismas condiciones que en el 2001. "'El sistema financiero está fuerte, los bancos están fuertes'' y aseguró que si bien la gente compra dólares, los deposita en plazos fijos en los bancos en lugar de dejarlos en el colchón.



El funcionario remarcó además que la gestión uñaquista ha tomado "'las medidas que están a su alcance' para afrontar esta crisis, y detalló los préstamos a tasa subsidiada, adelanto de aumentos salariales y aplicación de cláusula gatillo a estatales, plan de 10 cuotas con tarjeta del Banco San Juan con tasa subsidiada, financiando pavimentos que hasta ahora se hacían con plata de la soja, y adelantando dineros nacionales para no paralizar el ritmo de obras nacionales.

El diagnóstico



No acertaron medidas económicas y financieras, hubo pérdida de confianza en los mercados y una corrida muy fuerte del dólar.



La receta



Creo que debe haber una rectificación en algunas medidas, una convocatoria amplia y generosa, y buscar consenso.



Menos ajuste



Sostengo que el Gobierno nacional debe dejar de generar tanto ajuste y en cambio generar una economía más expansiva.



Billete verde



El dólar va a bajar si se toman las medidas correctas, y con una buena señal que genere confianza en los mercados.



La provincia



San Juan ha tomado medidas compensatorias y menos gasto público, pero no podemos cambiar el rumbo de la economía.