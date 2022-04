"Las coincidencias son mayores que las disidencias. Por eso, nosotros vamos a ser la línea local dentro de la estructura nacional de Milei". Con esa frase, Alfredo Avelín, de la Cruzada Renovadora confirmó que su espacio, y el de ADN, acompañarán en San Juan al flamante diputado nacional de Libertad Avanza, en su búsqueda por la presidencia en 2023. Según explicó el cruzadista, el acuerdo quedó cerrado el viernes, en la visita que Milei hizo a Mendoza. En esa línea, los dos partidos que en la provincia integran Consenso Ischigualasto, apuntan a convocar y concentrar a los sectores liberales que están creciendo en San Juan.

Según explicó Avelín, el diálogo con Milei había dado un primer paso en Buenos Aires donde, tanto la Cruzada como ADN, habían planteado lineamientos para llegar a un acuerdo, lo que finalmente fue cerrado en Mendoza. Así, el cruzadista dejó en claro que "nosotros venimos de una línea desarrollista y nacional, no somos liberales", pero eso no implica diferencias sustanciales con el legislador nacional. A su vez, Avelín indicó que, por el momento, no está prevista una visita de Milei a la provincia, pero no hay que descartarlo de cara al 2023.



PUJA LOCAL

ADN, la Cruzada Renovadora y sectores disidentes del PRO y la UCR, trabajan en conjunto dentro del frente Consenso Ischigualasto. El GEN, de Marcelo Arancibia, en formación, apunta a sumarse.